Questione Natura è tornata a Grottammare alla ricerca dei rifiuti dispersi su questo paradisiaco tratto di costa che collega la città a Cupra Marittima ed i risultati sono stati piuttosto positivi. Sono stati raccolti, spiegano i ragazzi dell’associazione ambientalista – ben 6 sacchi carichi di rifiuti e 23 mascherine – soprattutto plastica, ma per poterli riempire i volontari hanno percorso interamente il lungo tratto della pista, della spiaggia e abbiamo cercato anche tra i massi. Adesso questo tratto di Grottammare è tornato a respirare e a splendere tra sabbia, mare e prato e la richiesta a cittadini e futuri turisti è di unire le forze a noi per mantenerlo così, libero dai rifiuti, ricco di natura bella.

Importante il supporto di Alessandra Biocca presente sempre in prima persona durante questa grande iniziativa di sensibilizzazione ambientale, Grottammare sta diventando sempre di più uno splendido esempio di Città Sostenibile. Tutto ciò, sottolineano, è stato possibile grazie al bellissimo gruppo che ha dedicato un sabato pomeriggio al bene comune, l’unione fa la forza, siamo il futuro bello.

A fine raccolta i presenti si sono recati presso la sede de L’Astrolabio a San Benedetto del Tronto dove c’erano Teresa Annibali, Emanuela Lucidi, Kessili De Berardinis e Antonella Romoli Venturi per una conferenza “tema ambiente” dove Kessili di Legambiente e il Presidente Roberto Cameli hanno parlato di Economia Circolare, Territorio, Agenda 2030. È stato un interessante pomeriggio dove abbiamo potuto discutere con diverse persone di queste tematiche importantissime per il nostro futuro, tra questi era presente il Fotocineclub Sambenedettese che ha inaugurato una mostra “Elemento Natura”. Tutto questo bel progetto è una simbiosi tra L’Astrolabio, Fotocineclub Sambenedettese, Civico Verde Grottammare e Questione Natura. Ci sono ancora tanti progetti in serbo e non vediamo l’ora di condividerli con tutti, concludono.