SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla ripresa degli allenamenti, dopo la settimana di sosta, i rossoblu si allenano per preparare al meglio l’ultimo scorcio di stagione, che sarà nel bene o nel male, decisivo ai fini della classifica.

Tutti al completo, o quasi. Tomas, ancora alle prese con l’infortunio alla mano, potrebbe essere sacrificato col Montegiorgio, anche se nel frattempo ha ripreso ad allenarsi col gruppo: “Sta facendo un lavoro individuale in palestra in attesa che il dolore passi – ha dichiarato il fisioterapista Marco Minnucci che ha fatto il punto sulla condizione del croato – Domenica potrebbe giocare con un tutore”.

Con la Samb a -2 dai play off ea sole 4 giornate dal termine, ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Lo sa bene mister Visi, che si è detto fiducioso della forza della squadra ai microfoni della società.

“ Siamo felici di tornare a giocare – esordisce Stefano Visi : inizia una settimana importante che approcciare nel modo giusto. Sarà una settimana intensa dal punto di vista fisico ed emozionale, domenica non sarà semplice perchè il Montegiorgio avrà il morale a mille dopo la vittoria col Vastogirardi. Il destino è tutto nelle nostre mani, l’obiettivo è chiaro. Tomas? Le valutazioni le faremo insieme allo staff in settimana, per domenica la vedo dura ma dipende da come si sentirà il ragazzo. Gli altri sono tutti in forma, dipenderà dalla voglia che avremo nel buttare il oltre all’ostacolo. Sono fiducioso, perchè quando questa squadra è al completo, ha dimostrato di saper fare risultato”.

Questo il punto della ripresa degli allenamenti in casa rossoblù: dopo il torello iniziale, attivazione con esercizi di mobilità articolare e coordinazione combinata con la tecnica. Fase centrale della seduta con lavoro tattico a reparti alternato a ripetute per la potenza aerobica. Chiude l’allenamento la partita a campo ridotto.