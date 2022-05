RIPATRANSONE – Sono iniziati oggi, 2 maggio a Ripatransone, in piazza XX Settembre, i lavori di installazione del “Dream Point” sul 43° Parallelo nord, che passa proprio sulla torre civica.

Sarà inaugurato sabato prossimo 7 maggio, al termine del convegno “43° Parallelo quali prospettive, tra luoghi di pellegrinaggio, enogastronomia, turismo outdoor, idee a confronto”, che si terrà nel Teatro Luigi Mercantini con inizio alle ore 9. In serata, al ristorante Valle Verde, seguirà la serata di gala “Gustiamoci il 43° Parallelo”, aperta a tutti, con diverse specialità gastronomiche delle nazioni attraversate dal filo immaginario.

Tutta l’iniziativa ha il Patrocinio dei comuni di Ripatransone e Grottammare e del contributo del main sponsor Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano. Dopo il saluto delle autorità ci sarà l’intervento del sindaco Alessandro Lucciarini cui farà seguito quello di Lucilio Santoni che svolgerà una relazione sul mistero della Via dei Santuari.

Di vini parlerà Roberto Cipresso winemaker di Montalcino e il sommelier professor Giovanni Acciari. Di viaggi in bici dal Golfo Baratti, sul Tirreno, a Grottammare, attraverso sentieri inesplorati, parleranno Roberto Biasiol e Susanna Vidoz, ciclo viaggiatori di Gorizia e Caterina Zanirato giornalista, blogger e ciclo viaggiatrice di Rovigo che ha percorso il filo del Parallelo 43 da Grottammare a Follonica. Di turismo outdoor sulle colline del Piceno relazioneranno Michele Straccia e Stefano Fraticelli del gruppo Avis Bikers dei Colli Ripani. Infine i radioamatori Ari di San Benedetto racconteranno la loro esperienza con l’attivazione del 43° Parallelo nel mondo. Le conclusioni saranno del sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini.

Alle ore 12 ci sarà la presentazione del libro “43° Parallelo la strada dei sogni”, di Marcello Iezzi, realizzato con la partecipazione dei sostenitori dell’Associazione: Ediltesino group, Recfer, Vivai Acciarri, Cantina dei Colli Ripani, quindi l’inaugurazione del Dream Point davanti al palazzo municipale. Intrigante il menu della cena di gala che prevede 4 antipasti in rappresentanza di altrettante Nazioni: Spagna, Croazia, Georgia e Giappone, due Primi per Italia e Spagna (il Ciavarro di Ripatransone e la Paella Valenziana) due Secondi per Croazia e Usa (Piovra al miele e Bbq con salsa Barbecue), un contorno per la Bulgaria e poi un trittico di dolci della ditta Papillon (43° Parallelo, Cheesecake e Churros). I vini sono delle cantine Colli Ripani e Cipresso di Montalcino. Prenotazioni direttamente al Valle Verde. Poster del Dream Point in omaggio.