FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 70enne per aver minacciato il nipote con un coltello.

La vittima, un 40enne, si è presentato in Caserma per segnalare l’accaduto.

Come riportato in una nota dell’Arma, giunta in redazione il primo maggio, i militari hanno sequestrato all’anziano dieci fucili e una sciabola.

Le armi erano detenute in maniera regolare ma per precauzione i militari hanno deciso di sequestrare il tutto.