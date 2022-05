GROTTAMMARE – Ko fatale per i biancocelesti che vale la retrocessione in Promozione, complice anche il distacco di punti dal Biagio Nazzaro in zona play-out.

Atletico Gallo: Cappuccini, Fabbri (dal 26′ st Pontellini), Rizzato, Dominici, Nobili, Di Gennaro (dal 20′ st Galeazzi), Giunti (dal 30′ st Ridolfi), Focarini (dal 33′ st Sanchini), Bartolini, Muratori (dal 42′ st Notariale), Magnanelli.

A disposizione: Marcolini, Belkaid, Lazzari.

Grottammare: Palanca, Orsini, Tombolini (dal 37′ st Illuminati), Quero (dal 25′ st Todisco), Traini (dal 37′ st Morelli), Fiscaletti A., Fuglini (dal 20′ st Manni), Fiscaletti S., Jallow (dal 29′ Daffeh), Palestini, De Panicis.

A disposizione: Fatone, Qosja, Amatucci, Mballo.

Marcatori: 33′ pt Magnanelli, 37′ pt Magnanelli, 40′ pt Giunti, 19′ st Rizzato, 37′ st Palestini (G)

CRONACA

La sconfitta per 4-1 in casa dell’Atletico Gallo sancisce la retrocessione del Grottammare. Eppure la squadra di Stallone approccia al meglio la gara e sfiora più volte il vantaggio con Jallow e con De Panicis, che in contropiede centra un palo clamoroso.

Per i padroni di casa è il veterano Rizzato a spaccare la partita con un assist al bacio per Magnanelli: il vantaggio galvanizza l’Atletico Gallo, che ne giro di 5 minuti segna ancora con Magnanelli e Giunti.

Nella ripresa il Grottammare onora la gara e coglie una doppia, clamorosa traversa prima con De Panicis e poi con Jallow. Dall’altra parte, però, è sempre Rizzato show con un gol direttamente da calcio d’angolo.

Il gol della bandiera è una perla di Riccardo Palestini, che salta tre uomini e trafigge il portiere con un bel destro da fuori area. Al triplice fischio si spengono le speranze per il Grottammare, matematicamente retrocesso nel campionato di Promozione.