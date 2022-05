GROTTAMMARE – La The Innovative Grottammare Basketball è pronta ad esordire nei play-off per la Serie C.

Al termine di una stagione regolare straordinaria i ragazzi biancocelesti hanno conquistato la sesta posizione che da loro diritto alla sfida contro la Robur Family Osimo nei Quarti di Finale.

Un risultato clamoroso per un gruppo di ragazzi giovanissimo composto esclusivamente da atleti “under” con diversi quindicenni e sedicenni in campo per la prima volta in un contesto senior.

Questo il programma della Serie contro Osimo al meglio delle 3 gare:

Gara 1: Sabato 30 aprile ore 21:00 Palasport Osimo Stazione via D’Azeglio

Gara 2: Mercoledì 4 maggio ore 21:30 Palasport Grottammare via Lombardia Itg Fazzini

Gara 3 eventuale: Sabato 7 maggio ore 18:00 Palasport Osimo Stazione via D’Azeglio.

La società biancoceleste invita tutta la cittadinanza della Perla dell’Adriatico e della Riviera ad essere presente a Gara 2 il prossimo Mercoledì: la partita segnerà il punto più alto raggiunto nella storia della Pallacanestro a Grottammare; un risultato straordinario per la The Innovative, nata solo nel 2020 con l’obiettivo di riportare finalmente la pallacanestro a Grottammare ai fasti del passato.