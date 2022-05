MONTEPRANDONE – Vittoria comoda e finale ipotecata. L’Handball Club Monteprandone porta a casa la semifinale d’andata del campionato di Serie B Area 6 (Marche-Abruzzo), battendo Falconara 37-16. Il ritorno sabato 7 maggio (alle 18) al palazzetto di via Colle Gioioso.

Al PalaLiuti non c’è mai partita contro i Falchetti. Tra i blu assenti Marucci, Mattioli e Parente, ma rispetto all’ultima gara con Pescara si rivede Martin. Sfida che gli ospiti conducono già dall’inizio, tanto che coach Andrea Vultaggio ha la possibilità di dare spazio a molti ragazzi dell’Under 17. Il 18-9 all’intervallo dice tutto. Nella ripresa spartito identico e ritmi blandi: poco più di un allenamento.

“I ragazzi sono stati bravi a rendere la partita più semplice del previsto” commenta alla fine coach Vultaggio. “Ma con tutta onestà devo dire che non sono questi gli impegni per poter misurare le nostre ambizioni e il nostro livello. Già in settimana ci sposteremo per fare un’amichevole, così da riuscire a innalzare il livello e il ritmo del gioco in vista di questo rush finale”.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto Falconara.

Balmus 1, Cani 2, Capocasa, Carlini, Di Girolamo 5, Evangelista 4, Grilli 5, Khouaja 3, Lattanzi 2, Marchesino 4, Martin 1, Mucci, Mirko Salladini, Moreno Salladini 2, Simonetti 4, Vagnoni 4.