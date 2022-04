ROMA – Grande successo per la sfilata Vittorio Camaiani che ha scelto la Galleria del Cardinale Colonna per la presentazione della nuova collezione Primavera/Estate 2022 ispirata ad Ernest Hemingway ed ai suoi viaggi. Il celebre couturier marchigiano è ormai di casa nello storico palazzo capitolino, che per l’occasione ha aperto per la prima volta le porte della settecentesca e maestosa Galleria del Cardinale Colonna nella sua rinnovata gestione.

Per la prestigiosa occasione Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Galleria del Cardinale Colonna, già Direttore della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di moda e costume, ha presentato la sfilata animata da trecento personalità dell’arte, dello spettacolo e del cinema. Per la prestigiosa occasione il Sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, è intervenuto all’evento, che ha goduto del patrocinio della città sanbenedettese, splendida località balneare marchigiana famosa per la bellezza del suo lungomare ricco di sculture, giardini e opere d’arte e per le numerose ville in stile liberty.

Set della raffinata couture di Camaiani è stata la Galleria del Cardinale Colonna, le cui colonne provengono dal Pantheon, un tempo archivio della Famiglia Colonna dove fu svolto persino il battesimo della futura Imperatrice D’Austria Maria Anna Savoia. Tra gli ospiti vip intervenuti Lucrezia Lante Della Rovere, Ilaria Genatiempo, Eliana Miglio, Raffaella Paleari e Romeo Ubaldo Plastina. Il Principe Ascanio Colonna con la sua Elena Cardino e Guglielmo Giovanelli con la consorte Vittoria, Paola Mainetti, Chiara Anguissola e Alessandro Arborio Mella di Sant’Elia console onorario del Qazaqstan. Ed ancora la Principessa Maria Pia Ruspoli, gli attori Graziano Scarabicchi, Howard Ross, Maria Rosaria Omaggio, Camilla Petrocelli e Sofia Taglioni, l’influencer Kate Cavaliere e Nela Lucic.

Siamo abituati a raccontare le collezioni di Vittorio Camaiani ispirate ai suoi viaggi di cui ha di volta in volta tradotto su tessuto luci, colori e atmosfere. Con questa collezione Ss 2022 lo stilista intraprende un viaggio immaginario a confronto con un mito universale della letteratura: Ernest Hemingway. Sono le immagini viste, vissute e magistralmente descritte nelle sue opere a partire dai luoghi culto dello scrittore americano ad ispirare la nuova collezione di Vittorio Camaiani. È dunque un viaggio “attraverso lo sguardo di Hemingway” che porta su tessuto luoghi iconici come Cuba e l’Africa.

In questa che è forse la collezione più lineare di Camaiani, si intrecciano continuamente da mattina a sera suggestioni che evocano questi luoghi, come i colori della parte giorno della collezione. La palette cromatica vira in un susseguirsi di giallo, verde, azzurro e rosso trasferiti su jeans, lini e cotoni fanno pensare alle pareti e alle finestre delle case de L’Avana e alle lussureggianti palme dell’isola. Battimani per la camicia-Pilar invece trae le sue forme geometriche dalle vele dell’omonimo veliero dello scrittore e porta con sè un senso caro allo stilista, ovvero il viaggiare con la mente attraverso un capo di abbigliamento. Il viaggio invero continua verso altri orizzonti con la parte di collezione dedicata all’Africa, altro paese di Hemingway, con sahariane ricamate a mano con figure di animali esotici e il gilet-cartucciera da safari da cui fuoriescono però cuori ricamati e con il completo-luna che evoca suggestive notti sulla savana.

È una collezione dalle linee rigorose e quasi maschili che omaggiano lo stile inconfondibile dello scrittore, adattato però al corpo femminile attraverso l’uso sapiente dei tessuti che quasi si appoggiano al corpo. Applausi al completo camicia-pantaloni bianchi in seta burette decorati dalla catena dell’orologio dello scrittore evoca lo stile Anni Trenta che ritroviamo in molti suoi scatti d’epoca. O la gonna-tasca che sembra nascere direttamente da una sua giacca.

Per la parte sera della collezione, che lo stilista ha definito “Quasi Sera” pensando al momento del crepuscolo sugli orizzonti esotici di Hemingway, i capi si costruiscono su un alternarsi di seta pesante e seta operata come un principe di Galles, altro omaggio allo stile dello scrittore. E ancora le tute in georgette di seta a stampa giraffa. O l’abito chemisier in organza a fantasia zebra costruito come una sahariana lunga fino alla caviglia, infine la sposa firmata Camaiani ha emozionato il folto pubblico in sala.

I cappelli disegnati da Vittorio Camaiani e realizzati da Jommi Demetrio di Montappone, famoso distretto italiano della produzione di copricapi, sono a falda larga a trama aperta per la parte dedicata a Cuba, di linea più classica per la parte dedicata all’Africa.

Per le scarpe, come sempre curate da Lella Baldi di Fermo, le proposte vanno dai sandali bassi per la parte dedicata a Cuba, poi allacciate bicolore di linea maschile per la parte dedicata all’Africa.

Per la parte notte sandali a colore o a contrasto.

In linea con la raffinatezza della collezione gli chignon magistralmente eseguiti dalla Compagnia della Bellezza ed il trucco diretto in maniera impeccabile dalla make-up artist Viviana Ramassotto.

Ad impreziosire l’allestimento della sfilata le piante esotiche della flower designer Maria Luisa Rocchi che hanno richiamato l’atmosfera di Cuba e L’Avana e che incorniciano la raffinata couture di Camaiani.