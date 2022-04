PEDASO – Prosegue la stagione teatrale al cineteatro di Pedaso a cura dell’amministrazione comunale nelle figure di Maria Bruti e Giuseppe Galasso, coadiuvati dall’associazione policulturale Artistic Picenum. Il prossimo appuntamento è per sabato 7 maggio, alle ore 21, con il celebre duo di cabarettisti Marta&Gianluca, in esclusiva regionale, che porterà in scena “Strappazzami di Coccole“.

Uno spettacolo comico ricco di esilaranti ed irresistibili sketch che esaltano il loro talento artistico. Amatissimi sui social, tanto che i loro video riscontrano milioni di visualizzazioni, Marta e Gianluca hanno regalato al pubblico indimenticabili performance, come, ad esempio, “Speed Date” al festival di Sanremo 2015.

La prima parte dello show è affidata a un altro veterano di Zelig e del cabaret italiano, Sergio Viglianese, il comico capitolino famoso per il personaggio dell’esplosivo meccanico Gaspare.

La serata sarà condotta dalla show girl Paulina Pieprzka e vedrà in apertura una brillante coreografia a cura della scuola di danza Picena Ananke, diretta dalla maestra Amanda Trulio, sotto la cui direzione si esibiranno le giovanissime allieve Adele Picciani, Ludovica Lucia, Maria Violante Virgili, Viola Amadio, Bianca D’ Andrea, Angelica Santamaria e Aurora Simoni.

Per informazioni: 347 5406630 Merceria Il Cigno Grottammare e 0734 932362 Cartolibreria Camillettis Pedaso.