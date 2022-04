SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campionato è fermo, ma la Samb non abbassa la tensione in vista della sfida col Montegiorgio di domenica prossima.

“E’ stata una settimana molto soft dal punto di vista mentale – dichiara il mister Sante Alfonsi ai microfoni del club rossoblu – la vittoria col Notaresco ci ha tolto un po’ di pressione e ci ha permesso di vivere questa pausa con la testa più libera. Col Montegiorgio sarà comunque una battaglia, come ogni partita, anche perchè ora abbiamo la consapevolezza che tutto dipende da noi. Loro hanno una gara da recuperare, ma noi guardiamo al nostro campionato partita per partita. Tomas? E’ stato operato, ma il dottor Di Matteo ci ha dato una speranza già per la partita di Montegiorgio. Valuteremo meglio appena tornerà in gruppo martedì. Questa sosta ci ha aiutato a recuperare energie fisiche e mentali, in una piazza come San Benedetto le pressioni sono sempre altissime”.