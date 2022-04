BOLZANO – Un lungo weekend pieno di sorrisi e divertimento.

“Tempo Libero 2022″ potrebbe essere sintetizzata così: evidentemente ce n’era bisogno, a giudicare dai numeri. Dal 22 al 25 aprile i visitatori sono stati più di 36.000, una cifra al di sopra delle attese: tra loro, oltre alle famiglie con bambini, tanti giovani.

“Tempo Libero 2022 ha superato di gran lunga le nostre aspettative – ha dichiarato Andrea Perugini, titolare della Ma.Co.Per. Servizi Turistici, che ha organizzato la partecipazione alla manifestazione e responsabile dell’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”. Siamo particolarmente contenti – ha proseguito Perugini – di essere riusciti ad attrarre non solo il target principale delle famiglie, ma anche i giovani, interessati soprattutto al mare e al relax. Il successo di questa edizione ci rende fiduciosi rispetto alle fiere di pubblico: nonostante un lungo periodo di assenza, evidentemente non hanno perso il loro fascino”.

L’offerta era d’altronde ampia e variegata: da un lato gli espositori, come di consueto, hanno presentato le novità dell’estate per le vacanze, l’outdoor e il giardino; dall’altro un programma eventi più ricco che ha intrattenuto il pubblico. Da non dimenticare, poi, la vittoriosa partita del Fc Südtirol-Alto Adige (promossa in serie B), trasmessa sullo schermo più grande in Regione, che ha attirato moltissimi tifosi nel cortile interno di Fiera Bolzano.

Grande successo anche per lo Street Food Festival in area scoperta, accompagnato dalla musica live di artisti e band locali sull’Open Air Stage. Per il mondo “Young”, a farla da padrone è stato il Gaming Court – un’area di 300 m² interamente dedicata al gioco, con circa 40 postazioni interattive e più di 25 diversi videogiochi a disposizione – free to play – per tornei e sfide irripetibili: seduti alle console giovani e anche meno giovani.

“Il contatto con il pubblico privato – ha affermato Perugini – è comunque fondamentale per noi e la sua curiosità è stata alta, così come l’afflusso: nel complesso quindi esito “positivo” e sinceramente, nonostante la mia grande esperienza fieristica e il mio ottimismo, dopo la pandemia non mi aspettavo così tanta gente interessata! E’ stata un’ottima vetrina per promuovere il nostro territorio e i nostri mezzi di comunicazione social”.

Infine, Perugini ha tenuto a ringraziare Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, Gaetano de Panicis dell’ Associazione Alberghi San Benedetto del Tronto, l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli e il consigliere Fabrizio Capriotti del Comune di San Benedetto del Tronto e tutte le singole strutture ricettive (oltre 30), che hanno creduto nel progetto di promozione alla fiera di Bolzano, fiera con un potenziale bacino di utenza molto importante per il nostro target: Bolzano e Provincia, Trento e Provincia, Alto Adige e vicina Austria. Per l’occasione, ha concluso Perugini, è stato realizzato e stampato un depliant ad hoc per l’evento: oltre 1.000 copie dello stesso sono state distribuite durante la manifestazione.

Il prossimo appuntamento sarà con il “Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze” di Lugano a fine ottobre.