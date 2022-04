ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 30 aprile, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Nella notte compresa tra venerdì 29 e sabato 30 aprile i Carabinieri della

Compagnia di Alba Adriatica hanno effettuato controlli a tappeto alla circolazione stradale

ed ai locali della “movida” della fascia costiera, al fine di garantire la sicurezza dei residenti

e del già cospicuo numero di turisti.

Nel corso dei numerosi posti di controllo, che hanno visto coinvolte ben 10 pattuglie, sono

stati controllati più di cento autoveicoli e quasi duecento persone. Al termine del servizio

cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria di Teramo.

Ad Alba Adriatica, nei presso di un noto bar del litorale, i Carabinieri della locale Stazione

hanno sottoposto a perquisizione un giovane avventore il quale è stato trovato in possesso di

un coltello e di una dose di cocaina per uso personale. Il ragazzo è stato quindi deferito alla

Procura di Teramo per il porto abusivo dell’arma e segnalato alla Prefettura quale assuntore

di stupefacenti.

Sempre ad Alba Adriatica i militari del Norm Aliquota Radiomobile, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un noto pregiudicato di Martinsicuro il quale, sebbene sprovvisto di patente in quanto ritirata alcuni mesi addietro, aveva deciso di trascorrere la serata ad Alba Adriatica recandovisi alla guida dell’autovettura di un suo conoscente.

Per l’uomo è quindi scattata la denuncia per “guida senza patente”.

Gli stessi militari del Norm, nel corso di posti di controllo effettuati a Martinsicuro,

hanno controllato due giovani automobilisti i quali, sottoposti ad “alcool test”, sono risultati

essersi posti alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcoolemico superiore a

quello consentito.

I giovani, entrambi neo patentati, sono stati quindi deferiti per “guida in stato di ebbrezza”. Agli stessi è stata altresì ritirata la patente di guida.

Infine, ancora a Martinsicuro, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in Via

D’Annunzio dove un automobilista, dopo aver perso il controllo della sua autovettura, si era

schiantato contro alcuni veicoli regolarmente parcheggiati a bordo strada.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, non solo dovrà risarcire i danni cagionati,

ma è stato altresì denunciato alla Procura di Teramo per “guida in stato di ebbrezza”. Anche

a quest’ultimo è stata ritirata la patente di guida.