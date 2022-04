SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire il regolare svolgimento dell’asta nel Mercato Ittico all’Ingrosso mentre procedono i lavori per l’ammodernamento del sistema d’asta, il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza per la modifica temporanea e straordinaria degli orari di apertura degli uffici della struttura.

A partire da giovedì 5 maggio, gli uffici amministrativi apriranno alle ore 1.15 e le operazioni di vendita dell’asta inizieranno dalle 2. Di conseguenza tutte le attività di sorteggio delle posizioni di vendita avverranno entro l’1.30 e il segnale acustico che avverte dell’inizio imminente dell’attività di vendita sarà emesso all’1.45.