FERMO – Forze dell’Ordine ancora al lavoro.

In questi giorni nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 40enne per aver picchiato ripetutamente i genitori anziani. Una situazione che, come reso noto dall’Arma tramite comunicato stampa giunto in redazione il 29 aprile, andava avanti da svariato tempo.

I militari sono intervenuti a difesa delle vittime e oltre alla denuncia, al 40enne è stato notificato il divieto di avvicinamento.

I carabinieri vigileranno sulla delicata situazione.