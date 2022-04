SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedi sera si è disputato il terzo turno della eFemminile, il massimo campionato esportivo dedicato al mondo del calcio femminile e firmato LND. L’Hellas Verona ha frenato la corsa della Sambenedettese che perde la vetta della classifica e si stacca dal Cagliari.

Giorgia Casciaroli non è riuscita a proseguire la sua sequenza utile di risultati dopo le prime quattro gare del campionato. Contro il Verona di Martina Cordioli, arriva la prima sconfitta. La gara di andata della doppia sfida contro la player scaligera è terminata 3-1. Nella seconda sfida invece le due contendenti si sono suddivise la posta in palio chiudendo la gara con un emozionante 3-3. La Samb resta ancora in piena corsa per il passaggio del turno. Proprio nel prossimo turno la gara che potrebbe confermare le ambizioni di entrambe le squadre, il 3 maggio alle 21:30 andrà in scena il big match del girone B, Sambenedettese – Cagliari.

Nel gruppo della Samb continua inarrestabile la corsa del Cagliari. Nel terzo turno i sardi travolgono il Chievo 8-1 e 5-0. Nell’altra gara del girone ne approfitta inveve la Ternana sul Pescara conquistando 6 punti frutto dei due risultati 3-0 e 3-2. In classifica il Cagliari primo a punteggio pieno con 18 punti, seguito dalla Sambenedettese a 13. Al terzo posto sale la Ternana con 8 punti. Seguono le due squadre di Verona a 6 punti e chiude il Pescara ancora a secco di punti. Prossimo turno Samb – Cagliari, Verona – Pescara e Ternana – Chievo.