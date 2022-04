GROTTAMMARE – Come annunciato la scorsa settimana, nell’ambito di una conferenza stampa, il titolo di “Grottammarese dell’anno” 2021 è stato assegnato all’unanimità alla professoressa Michela Mercuri.

Il Premio verrà conferito ufficialmente sabato sera 30 aprile, nel corso dell’iniziativa “Una rotonda sul mare”, in programma al Teatro delle Energie (ore 21.15, programma in allegato).

Di seguito le motivazioni che accompagneranno la consegna del riconoscimento – un’opera pittorica dell’artista Matilde Menicozzi – che dal 1999 premia le personalità di spicco della città:

“A Michela Mercuri.

Per la grande professionalità e le numerose competenze acquisite non solo attraverso un prestigioso percorso accademico, ma sperimentate coraggiosamente sul campo, consentendole di assumere un’autorevolezza tecnica nella disciplina della geopolitica riconosciuta a livello nazionale dai principali media italiani.

Per l’amore e la dedizione dimostrate a Grottammare, che la professoressa Mercuri ha sempre supportato con la sua presenza in tutte le occasioni in cui la nostra Città ha voluto interpretare e comprendere meglio alcune grandi questioni del nostro presente.

Per l’anelito alla Pace, ribadito in ogni occasione, soprattutto in questi mesi di crisi nel nostro continente, considerato il solo autentico obiettivo di tutti coloro che per impegno professionale sono stati costretti a studiare e a conoscere le atrocità della guerra”.

Il Premio “Il grottammarese dell’anno” è stato istituito dall’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare e da Confcommercio con l’intento di celebrare la figura di quei cittadini che si sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale. La commissione è composta, oltre che da esponenti dei sodalizi fondatori, anche da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e, di anno in anno, dal “Grottammarese dell’anno” in carica.