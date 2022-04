RIPATRANSONE – Nuovo appuntamento con l’iniziativa del Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto “Con il FAI tra Borghi e Calanchi”, pensata per valorizzare i borghi del Piceno e il loro stretto rapporto con la natura ed il paesaggio circostante. Domenica 1° maggio, i volontari del FAI condurranno i visitatori alla scoperta di Ripatransone, il “Belvedere del Piceno”: un borgo dalla lunga storia e dalla posizione ineguagliabile tra le valli del Tesino e del Menocchia. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e del comune di Ripatransone e si inserisce nella ritrovata attenzione al paesaggio emersa nel recente Convegno Nazionale del FAI.

I partecipanti seguiranno un percorso a piedi ad anello, che tocca tutti i punti più interessanti dello splendido borgo di Ripatransone, con viste panoramiche che spazieranno dal mare alle montagne fino ai calanchi. Tra i luoghi interessati il teatro Luigi Mercantini, corso Vittorio Emanuele II, il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, il Duomo – Santuario Madonna di San Giovanni, il vicolo più stretto d’Italia, la Scalinata di Via Margherita, Colle San Nicolò- Belvedere, la Porta di Monte Antico con osservazione panoramica dei Calanchi e del paesaggio piceno, la selva dei Frati, la corte medievale delle Fonti, piazza Matteotti. Il ritrovo è previsto alle ore 9,30 davanti all’ufficio IAT in piazza XX Settembre (di fronte al teatro Mercantini). La passeggiata, adatta a tutti, avrà una durata di circa tre ore e coprirà una distanza di circa 4 km. È previsto un contributo di 5 € per gli iscritti FAI e di 8 € per i non iscritti da versare direttamente in loco. E’ necessaria la prenotazione sul sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it fino a esaurimento dei posti. Seguirà un aperitivo facoltativo presso piazza Condivi con prodotti del territorio e vino di cantine locali al costo di 10 € a persona, da versare direttamente in loco.

“La città di Ripatransone è estremamente orgogliosa di ospitare questa interessante iniziativa diffusa nel Piceno – ha dichiarato Stefano Fraticelli, consigliere comunale delegato al Turismo di Ripatransone. “Nella giornata di domenica 1° maggio apriremo le porte del nostro borgo, tra i più estesi della provincia di Ascoli Piceno, mettendone in mostra le eccellenze storiche, artistiche ed architettoniche. Un connubio, quello tra borgo e territorio, che rappresenta l’elemento fondante su cui basiamo la nostra identità e che vogliamo che funga da volano anche nella promozione turistica della nostra realtà – ha aggiunto.

Per informazioni scrivere a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it o chiamare il numero 347 5006575 dopo le ore 18,00.