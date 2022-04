SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campionato fermo nel weeekend, spazio allora in casa Samb per provare anche qualche giovane calciatore. Si sono infatti aggregati al gruppo Mattia Spuntarelli, centrocampista 2003, Alessandro Pulzella, difensore 2002, e Christian Di Loreto terzino classe 2003 che si alleneranno con Lulli e compagni fino a sabato 30 aprile.

“Abbiamo approfittato di questa pausa per visionare qualche giovane interessante – le parole del presidente Roberto Renzi – anche in ottica settore giovanile sul quale stiamo già lavorando da qualche mese e da maggio prenderanno il via dei veri e propri stage per far ripartire tutte le squadre giovanili. La priorità in questa fase e quella di scegliere delle strutture idonee che permettano ai mister e ai ragazzi di lavorare nella maniera migliore possibile. Diversi sono gli incontri già fatti e contiamo di avere un quadro definitivo a breve. Anche in ottica scuola calcio ci stiamo muovendo: a fine giugno, oltre al già annunciato stage per i portieri diretto dal nostro Stefano Visi, ne partirà un altro, completamente gratuito, aperto ai piccoli calciatori”.