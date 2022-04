FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 28 aprile, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo.

Nelle ultime settimane, nell’ambito dei compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza a contrasto della

criminalità economico-finanziaria, i reparti del Corpo di Fermo hanno eseguito servizi mirati, raggiungendo

importanti risultati.

Su delega della Procura della Repubblica di Fermo, i Finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria

hanno eseguito confische “per equivalente” (di disponibilità finanziarie e di quote societarie), per un valore di

quasi 95mila euro, nei confronti di 2 cittadini italiani – un rappresentante legale ed un socio unico di due società

operanti nella provincia fermana -, resisi responsabili di reati tributari. Infatti, al termine di precedenti controlli, è

stata accertata un’evasione di Ires ed Iva per oltre 365mila euro e la mancata presentazione delle dichiarazioni

relative a dette imposte ed entrambe le persone sono state denunciata all’Autorità Giudiziaria, ai sensi

dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, che prevede la reclusione da due a cinque anni.

La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale applicata nei confronti di un condannato, con sentenza

passata in giudicato o per patteggiamento, per determinati reati (quali, ad esempio, taluni gravi reati fiscali) e

consiste nell’espropriazione a favore dello Stato di beni, profitto o comunque pertinenti il reato, nella

disponibilità del reo; quando ciò non è possibile in via diretta, è eseguita anche nella forma così detta “per

equivalente”, che colpisce beni di cui il destinatario abbia anche la semplice disponibilità, per un valore

corrispondente a quello del prezzo o del profitto del reato. Il sequestro di patrimoni illeciti, denaro, immobili o

altri “beni rifugio”, assume un importante valore sociale, perché consente di restituire alla collettività le

ricchezze accumulate illegalmente nel tempo.

Parallelamente, a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, sono stati svolti 36 interventi, tra controlli e

verifiche. La prima tipologia di ispezione, estremamente spedita e flessibile, è generalmente avviata sulla base di

irregolarità già note agli investigatori e delineate almeno negli elementi essenziali, spesso acquisite in maniera

trasversale nel corso di altre attività di istituto; le verifiche sono invece attività più “penetranti” e complesse,

spesso eseguite nei confronti di soggetti economici connotati da elevati indici di rischio di evasione o di frode.

Nel corso di tali attività, i militari hanno identificato 4 evasori totali, sconosciuti al fisco, e denunciato 8

responsabili per reati fiscali, formulando le relative proposte di sequestro all’Autorità Giudiziaria per oltre 2,3

milioni di euro. Sono stati complessivamente scoperti comportamenti evasivi finalizzati all’occultamento di base

imponibile per oltre 9,4 milioni di euro, da cui è scaturita un’evasione di imposte dirette per oltre 2,3 milioni di

euro e di Iva per 776mila euro. Sono stati poi rilevati crediti d’imposta inesistenti o non spettanti per più di 85mila euro, illecitamente compensati con reali debiti tributari, che hanno permesso di beneficiare di un indebito

risparmio di imposte dovute, permettendo in alcuni casi di azzerare completamente le proprie posizioni debitorie

nei confronti dell’Erario.

Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione

di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo

ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

Oltre a quanto precede, con specifico riguardo alla generalizzata situazione di incertezza economico-finanziaria,

acutizzata nel Paese dalla pandemia, i militari della Guardia di Finanza hanno posto grande attenzione alle

manovre di natura speculativa e di evasione fiscale legate all’acquisto di “beni rifugio”, non registrati e

spesse volte oggetto di acquisto e di successiva rivendita interamente in “nero”. Tali beni, considerati ormai

“alternativi” rispetto ad investimenti classici, quali immobili e più comuni prodotti bancari, possono essere

spesso comprati in contanti e sono quindi di difficile tracciabilità. Il fenomeno, soprattutto negli ultimi anni, ha

determinato l’aumento esponenziale del valore di alcuni beni di lusso, come ad esempio orologi di alta gamma di

noti marchi, ed ha contribuito alla diffusione di rivenditori (re-seller) su tutto il territorio nazionale, che

comprano questi orologi prevalentemente all’estero, dove le quotazioni sono più basse, per poi rivenderli nel

nostro Paese a prezzi sensibilmente più alti.

In tale contesto, l’intervento dei militari del Comando Provinciale di Fermo ha permesso di individuare la

presenza di 8 Rolex acquistati irregolarmente da un gioielliere della provincia marchigiana e detenuti presso la

sede della propria attività. Dalle dichiarazioni dello stesso imprenditore locale, che non ha potuto altrimenti

giustificarne la presenza all’interno del proprio esercizio commerciale, è stato possibile muovere una

contestazione per violazione della disciplina sul pagamento dei beni in contanti oltre i limiti consentiti dalla

norma e di rilevare la mancata dichiarazione dell’Iva relativa all’acquisto dei medesimi orologi. Al re-seller

fermano sono state così irrogate sanzioni per circa 6mila euro ed è stata contestata l’Iva relativa alle vendite per

circa 12mila euro rispetto al valore di acquisto degli orologi, stimato in oltre 70mila euro.

L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e la

distribuzione delle risorse, compromette il rapporto tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di

intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da qui l’importanza dell’azione “chirurgica” svolta dalla

Guardia di Finanza contro gli evasori e i frodatori.

In un’altra occasione, nel corso di un’ispezione eseguita nei confronti di un deposito di prodotti petroliferi

sottoposti ad accisa, l’imposta indiretta che colpisce questi specifici beni, i militari hanno riscontrato una

deficienza non giustificata di Gpl per riscaldamento per oltre 14.700 chili oltre il calo ammesso dalla normativa

di settore, recuperato circa 4mila euro di accisa e contestato violazioni amministrative fino ad un massimo di

9mila euro, per irregolare tenuta della documentazione contabile inerente i carburanti.

Infine, in considerazione della crisi causata dal conflitto bellico in corso, che ha determinato tra l’altro un

incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, nel corso di costanti monitoraggi e di specifici controlli

un’attenzione particolare è posta dai Finanzieri sulla corretta pubblicità dei prezzi di tali prodotti, sulla loro

esposizione al pubblico e sull’eventuale individuazione di “sintomi” di condotte distorsive della corretta

dinamica di formazione del prezzo al cliente, dai quali possano derivare condotte penalmente rilevanti o lesive

della libera concorrenza