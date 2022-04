SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, venerdì 22 aprile, la ventiquattresima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Gara rinviata per San Benedetto City, che recupererà la partita contro la capolista L’Altro Sport, lunedì 2 maggio alle ore 21 presso la Palestra “S. D’Angelo” di Porto d’Ascoli.

Sconfitta per Sordapicena che viene battuta presso il Palazzetto “B. Speca” da Piceno United Mmx per 3-6. Per la formazione di Merlini non bastano le marcature di Giosia, Fagioli e Andrea Santori.

Turno di riposo per Sporting Grottammare.