SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo due anni di stop causati dalla pandemia il Comitato della Festa del Primo maggio del quartiere Agraria è pronto a ripartire con l’importante evento della Festa del Lavoro.

La festa si svolgerà in tre giorni, partendo da venerdì 29 aprile con la band Vizi e Virtù, il 30 aprile poi sarà Edoardo Bennato l’ospite illustre dell’evento, mentre per il primo maggio è prevista l’apertura del villaggio dei bambini e dei ragazzi, insieme a molte altre cose ancora.

Quest’anno si terrà la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’iniziativa, la quale, in realtà, si sarebbe dovuta svolgere nel 2020, ma a causa del Covid si è reso necessario un posticipo di ben due anni.

Nei momenti di incontro a cui il Comitato sta lavorando, molteplici sono i temi da affrontare, la maggior parte dei quali riguardano l’intero tessuto sociale e produttivo del territorio. Particolare attenzione verrà riposta alla situazione dell’industria picena, una situazione che, considerando sia il terremoto che i due anni di pandemia, è andata incontro ad un notevole aggravamento.

In questo senso risultano particolarmente sentite le parole del sindaco Antonio Spazzafumo, che dice: “Quest’anno è più che mai un’occasione per riscoprire l’essenza di questa festa, soprattutto dopo la traumatica esperienza della pandemia che abbiamo vissuto. La gioia che questo evento sta richiamando ci dà l’idea dello sforzo che ciascuno di noi è stato chiamato a sostenere in questi due anni“.

Alle parole del Sindaco fanno eco quelle del consigliere regionale Fdl Andrea Assenti, che aggiunge: “Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti i lavoratori che, con la loro tenacia e la loro perseveranza, sapranno portarci fuori dai tempi bui che stiamo vivendo“.

Infine la parola è andata a Vincenzo Gentili, uno degli organizzatori della festa, che hai nostri microfoni ha detto: “Ripartiamo più convinti di prima, cercando di regalare qualche momento di spensieratezza a tutti coloro che vorranno venirci a trovare. Quest’anno l’intrattenimento sarà assicurato, sia vista la partecipazione di artisti di primo livello e la presenza di gonfiabili ed tappeti elastici, di cui i bambini potranno usufruire”.