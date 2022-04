SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 28 aprile, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

Nella serata di ieri i a San Benedetto del Tronto, i Carabinieri della locale Compagnia, al termine di complesse e prolungate indagini di polizia giudiziaria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso in rapina, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha diretto le indagini e concordato con le risultanze investigative prodotte dai militari, a carico di un cittadino di origini magrebine e di un cittadino nigeriano di 51 e 33 anni, entrambi conosciuti alle forze di polizia.

I due, in concorso tra loro, il 20 marzo scorso, avrebbero avvicinato una 64enne di San Benedetto e, con violenza, colpendola con calci e pugni, le avrebbero strappato la borsa contenente denaro e documenti per poi darsi alla fuga a piedi per le vie del centro. Mentre la donna veniva accompagnata all’ospedale della città per ricevere le cure del caso per contusioni alle gambe e alla testa, i Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, davano corso alle indagini raccogliendo filmati di videosorveglianze e ascoltando testimoni al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I due sono stati quindi arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana mandante.

L’operato dei Carabinieri sul territorio provinciale continuerà in maniera sempre più vigorosa attraverso mirati controlli soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità. Tutti i cittadini pertanto invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma attraverso il sito www.carabinieri.it