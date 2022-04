MONTEPRANDONE – Aprile super, con la prima squadra capolista e l’Under 17 che ha staccato il biglietto per le finali nazionali. Ora l’Handball Club Monteprandone si augura che maggio regali altrettante soddisfazioni. Alle porte c’è il primo atto della semifinale playoff del campionato di Serie B Area 6 (Marche-Abruzzo). Stabiliti data e orario: domenica alle 11.30, sul parquet di Falconara, il PalaLiuti. È la semifinale di andata. Ritorno sabato 7 maggio (alle 18) al palazzetto di via Colle Gioioso.

L’HC arriva all’appuntamento coi Falchetti, dopo aver macinato oltre la metà dei punti in classifica nel corso della stagione regolare (30 contro 14) e averli battuti sia in trasferta (32-24) che in casa (34-23). Ma adesso quel che è stato non conta più. Conta solo la prossima e l’Handball Club di coach Andrea Vultaggio è determinata a raggiungere la finale. Domenica si parte.