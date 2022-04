SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per la Samb che rivede in campo Lorenzoni con lavoro differenziato e il resto della squadra che inizia con il consueto torello. Dopo l’attivazione a terra con esercizi specifici per la mobilità della colonna e un circuito tecnico e mobilità articolare, si è passati alla fase centrale della seduta che è stata incentrata sulla potenza aerobica, con partite a tema che si sono alternate a lavori “a secco” specifico per ruoli. A chiudere l’allenamento una partita su campo ridotto.

Visi: “La vittoria di domenica è stata fondamentale e ha portato serenità, ora ricarichiamo le batterie per poi tornare ad allenarci per preparare la prossima partita. Dispiace per Tomas e spero si possa recuperare il prima possibile. Montegiorgio? Non è un squadra da sottovalutare. Stage portieri? Non vedo l’ora di iniziare, ringrazio il presidente per aver approvato questo progetto. Aspetto i ragazzi e le ragazze di tutte le età”.

Minnucci: “Dopo la gara contro il Notaresco, Tomas ha riportato la frattura del quarto metacarpo e verrà operato presso l’ospedale di San Benedetto dal Dottor Di Matteo. Le note positive sono che Lorenzoni e Isacco tornano in gruppo”.