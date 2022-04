IL DIRETTORE

Vorrei prima dell’intervista rilasciata al sindaco a Martina Oddi, precisare allo stesso Primo Cittadino che rivelazioni e malumori dei suoi consiglieri andrebbero fatte in conferenza stampa e non dietro le quinte come spesso accade. Altrimenti diventano presunte e fonte di malignità o di gossip come è accaduto spesso nelle precedenti amministrazioni comunali. Vogliamo ricordarlo per evitare che si vada sulla stessa strada. E anche che il coraggio non è in vendita. O si ha o non si ha.

SAN BENEDETTO – Cominciamo dalla recente storia, anticipata già in campagna elettorale. Il capogruppo di San Benedetto Viva Giorgio De Vecchis accusava l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli di aver esagerato con la nomina del fratello di Stefano Gaetani, capogruppo di Libera, quale legale per la querelle legata alla questione Area Mare. Ma i malumori della maggioranza non si limitano a questa storia.

Volevamo sentire Giorgio De Vecchis per un chiarimento. Stavolta però non risponde al telefono (perchè, speriamo, impegnatissimo con il suo lavoro). Il sindaco Spazzafumo, invece, ci tiene a chiarire come stanno le cose. Lo abbiamo interpellato sulla questione e le risposte sono perentorie.

In merito alla mancata nomina di Giorgio De Vecchis a Capo del suo Gabinetto, quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a preferire Claudio Salvi?

Così come dissi a loro, all’interno del Gabinetto ho bisogno di due figure, una più politica e una più organizzativa. Il piano organizzativo che sto mettendo a punto è molto ambizioso e ho bisogno di persone di esperienza. Quindi De Vecchis sul piano politico e Salvi su quello organizzativo.

Quindi non è necessaria una verifica di governo?

Assolutamente no, io non devo verificare niente, io ho iniziato con queste persone e finirò con le stesse. Ovviamente chi vorrà esserci, io non obbligo nessuno a restare.

Come affronterà la crisi di maggioranza se si profilasse all’orizzonte?

Non c’è assolutamente nessuna crisi di maggioranza all’orizzonte. Ho parlato ieri con i consiglieri, abbiamo tantissimi progetti in corso. Sto lavorando per portare a casa i risultati. C’è chi monta le polemiche, ma io non vedo nessuna crisi.

E in merito alle dichiarazioni di Giorgi De Vecchis e Umberto Pasquali apparse su certa stampa?

Ci sentiamo tutti i giorni con entrambi, le dichiarazioni non le ho lette, vivo per quello che vedo. Sono molto diretto, non mi nascondo dietro a un silenzio. Con Umberto parlo tutti i giorni, stamattina ero con Giorgio. Non ci sarà nessuna crisi di maggioranza, da quando sono stato eletto ogni discussione vivace diventa fibrillazione secondo qualcuno che si diverte a montare le polemiche. Ci sono pareri che possono essere discussi a voce alta, altri meno (Quindi qualcuno ha mentito, o certa stampa i suoi due consiglieri! Ndd). Come in ogni famiglia, in politica é lo stesso. Io sto sereno, non ho alcun problema in maggioranza.

Perché lei ha preso le difese dell’assessore Bruno Gabrielli?

Sono polemiche che sono venute fuori e lasciano il tempo che trovano. Paolo Gaetani è un ottimo professionista. Poi lui ha voluto fare un passo indietro perché ha completato il suo iter. Ma sinceramente questi sono discorsi che non ci toccano.

Il sindaco Spazzafumo quindi rimanda al mittente ogni attacco, se veramente c’è stato ‘dietro le quinte, riducendo a polemica sterile quanto apparso su certa stampa negli ultimi giorni. La verifica determinante comunque sarà al prossimo consiglio comunale, in agenda per il prossimo 7 maggio (anche se non ancora confermato). Sarà quella la sede in cui sfatare i fantasmi che aleggiano – secondo alcuni organi di informazione – intorno al suo mandato. Anche perché se aleggiassero, dovrebbero aleggiare per tutti.