GROTTAMMARE – Piazza Kursaal, corso Mazzini, parcheggio Stazione e parco I Maggio tra le nuove aree in procinto di entrare nella mappa della videosorveglianza urbana.

La Prefettura di Ascoli Piceno ha comunicato la pubblicazione della graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al cofinanziamento statale ai sensi del Decreto Ministeriale del 09 ottobre 2021 (G.U.R.I. n.259 del 29.10.2021): il progetto presentato a fine 2021 del valore complessivo di 50mila euro ha ottenuto il contributo statale di 20mila euro (69esimo posto su 416 enti ammessi).

I restanti 30mila euro di compartecipazione comunale sono già stanziati nel bilancio in approvazione venerdì prossimo. L’ampliamento prevede altri 19 punti di osservazione all’interno di 16 nuovi luoghi sotto sorveglianza, composti da aree sensibili (piazze e parchi) e strade.

“Fino ad ora – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e il consigliere comunale alle Manutenzioni, Bruno Talamonti – nei due stralci di costruzione della rete di videosorveglianza a Grottammare abbiamo impiegato esclusivamente fondi comunali. Con questa compartecipazione ministeriale, riusciamo ad attivare il terzo stralcio dell’implementazione che ci porterà entro la fine del 2022 ad avere sul territorio trentanove telecamere. Si tratta di un obiettivo di mandato che siamo riusciti a raggiungere nei tempi previsti poiché, bisogna ricordarlo, fino a prima del 2019 la città era priva di un sistema pubblico di videosorveglianza”.

“Con questa estensione, ora tutti i varchi di accesso a Grottammare saranno monitorati, casello autostradale compreso – aggiunge Talamonti – È un sistema, quello di riconoscimento delle targhe, che permette in futuro l’implementazione per ogni genere di controlli sui veicoli. L’ampliamento prevede poi le telecamere nelle zone sensibili, per scoraggiare gli atti vandalici”.

Il sistema di videosorveglianza urbana di Grottammare è stato inaugurato nel 2019, con la mappatura di 11 aree di osservazione, servite da telecamere per rilevamento transiti (OCR) e telecamere di contesto, per un totale di 15 apparecchi installati e un investimento di 50mila. Una prima estensione della rete è stata realizzata lo scorso marzo, con l’installazione di 5 telecamere, al costo di 20mila euro finanziati con risorse comunali. Con questo secondo ampliamento i punti di osservazione sul territorio salgono a 39.

