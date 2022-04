SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Cala il sipario sulla stagione teatrale 2021-2022 del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, che ha il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’Amat e il contributo di MiC, della Regione Marche e di Bim Tronto. Martedì 4 e mercoledì 5 maggio, alle ore 20,45, saranno in scena due grandi protagonisti del teatro italiano, Paola Gassman e Ugo Pagliai, con “Romeo e Giulietta- una canzone d’amore”, per la regia di Babilonia teatri in coproduzione con il teatro stabile di Bolzano, il teatro stabile del Veneto e l’Estate Teatrale Veronese.

L’opera è una rivisitazione, con uno sguardo profondo e irriverente e con un radicale ribaltamento di prospettiva, oltre che con uno stravolgimento delle scene, della celebre tragedia di William Shakespeare, da cui trae spunto prevalentemente per i dialoghi tra i due innamorati, sovrapponendoli a una sorta di autobiografia essenziale e quotidiana dei due attori, la cui età è ovviamente diversa da quella dei due giovanissimi protagonisti dell’opera shakespeariana. Non una coppia di adolescenti, quindi, ma due anziani e affermati attori saranno al centro di una vicenda che si concentra esclusivamente su di loro, mettendo da parte tutto il resto: la guerra tra le famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.

Così, le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a icone di un amore totale e impossibile che, proprio come nel capolavoro di Shakespeare, si contrappone alla morte in un binomio ormai ineluttabile. E il fatto che a pronunciarle siano due attori che nella vita sono una coppia da più di cinquant’anni le rende ancora più commoventi, concrete e poetiche, e mai auliche, come pure i continui riferimenti alla morte, alla notte e alla tomba, presenti nell’intero testo shakespeariano, assumono qui una veridicità emozionante. E, infine, sorge un nuovo interrogativo su quanto questa storia sia nostra, degli attori che la interpretano e su quanto a lungo possa sopravvivere a sé stessa.

In scena, a fianco di Ugo Pagliai e Paola Gassman, i due fondatori del gruppo Babilonia Teatri, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, l’illusionista di origini palermitane, Francesco Scimemi, e Luca Scotton, che ha curato anche disegno e luci.

È dal 1968, anno in cui si è diplomata all’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico“, che Paola Gassman si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, ad eccezione di alcune rare apparizioni televisive. Dopo il debutto con un testo di Osborne, ha lavorato tre anni nella compagnia “Teatro Libero” di Luca Ronconi e negli anni Settanta ha partecipato ad alcuni spettacoli diretti da suo padre Vittorio Gassman. Recentemente ha pubblicato per Marsilio il libro “Una grande famiglia dietro le spalle”.

Dopo il diploma all’Accademia “Silvio D’Amico” nel 1960, Ugo Pagliai ha lavorato con la compagnia Randone-Fortunato e poco dopo è entrato in TV nella compagnia “I nuovi”, recitando in varie commedie. A partire dagli anni Settanta la sua attività artistica si è divisa fra teatro e televisione. Ha ricevuto vari riconoscimenti, fra cui il premio Flaiano, il premio “Le maschere del teatro italiano”, come attore protagonista in “Aspettando Godot” di Beckett e l’Eschilo d’oro a Siracusa per l’interpretazione di Tiresia nell’”Edipo re” di Sofocle. Dal 1980 ha iniziato a recitare in coppia con Paola Gassman portando al successo numerosi spettacoli teatrali sia drammatici che brillanti.