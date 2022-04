MONTEPRANDONE – Riapre alla cittadinanza il parco della Conoscenza, area verde situata nel centro urbano di Centobuchi, oggetto di un considerevole intervento di riqualificazione e risanamento conservativo da parte dell’amministrazione comunale. Sabato 30 aprile, alle ore 12, avverrà il taglio del nastro alla presenza di autorità civili e militari con la solenne benedizione del Vescovo, Monsignor Carlo Bresciani.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, ci sarà l’animazione con baby dance e piccola giocoleria per bambini in compagnia delle mascotte il gorilla Super Borghetto e il maiale Grugno, della principessa Nancy e delle Stelle del Borgo a cura di LC eventi di Luca Ciarpella. Sempre per i più piccoli è in programma anche lo spettacolo di bolle di sapone dal titolo “Aria, spettacolo di bolle e parole” scritto e interpretato da Maria Elena Comperti. In contemporanea, nell’area fitness, si terrà una dimostrazione di crossfit e calisthenic curata della palestra “Crossfit cave” di Centobuchi e un incontro formativo di babywearing e danza per gestanti e mamme con bimbi in fascia o marsupio curata da Chiara Napoletani, insegnante di danza e fondatrice di “Dance With Me”. La serata si concluderà con musica e dj set a cura del dj Nembo Kid e una selezione di musica soul, funk, lounge e rock&roll.

I lavori realizzati hanno portato alla demolizione e al rifacimento delle pavimentazioni interne e del marciapiede esterno al parco, all’installazione di nuovi totem al cancello d’ingresso, all’ adeguamento della rete fognaria per le acque bianche, alla realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, di un nuovo impianto elettrico e di illuminazione pubblica, all’ installazione di nuove panchine, alla sistemazione del verde, alla realizzazione di un’area fitness con attrezzature per crossfit e calisthenic e all’installazione di nuovi giochi per bambini, sotto i quali è stato posizionato un tappetino anti trauma in gomma colata per una maggiore sicurezza dei più piccoli. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Edilsun s.r.l. di Agrigento, mentre la progettazione è stata curata dallo studio Ucronie srl di Sulmona. L’investimento complessivo è stato di 480.000 euro di fondi comunali.