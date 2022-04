Grottammarese doc, Americo Marconi ha presentato la sua nuova opera letteraria dal titolo “Verde Abbraccio, Storie di piante” . Si tratta del terzo libro scritto dal medico, alpinista, studioso ed appassionato di culture e tradizioni dopo aver dato alle stampe negli anni precedenti importanti saggi come “La Sibilla” e “La Montagna infinita”.

Un intrecciarsi intenso di storie ed affascinanti narrazioni provenienti dai ricordi di uno dei più importanti esponenti della famiglia da secoli insediatasi presso le sponde della “Perla dell’Adriatico” ed impegnata nelle più disparate attività del tessuto imprenditoriale cittadino, dalla pesca fino alla floricoltura ed al vivaismo. Con molta passione ed uno studio attento e meticoloso, l’autore ha scelto di descrivere 40 piante raccogliendo su di ognuna miti, leggende e fiabe, oltre a racconti popolari e personali dal sapore nostalgico.

Passando dalla mitologia greca a quella romana, fino a miti celtici o cristiani, le pagine ci descrivono alcune piante tra le quali l’Arancio del Piceno, il Faggio, il Castagno, l’Edera o il Lauro, ed ad ognuno di esse legano un ricordo, un episodio, un racconto, vicino o lontano nel tempo e nello spazio. Un lavoro certosino e molto gravoso, supportato da grande passione ed una sterminata bibliografia, che mette in luce episodi e leggende alcune delle quali scarsamente conosciute al grande pubblico, ma che suscitano grande interesse e curiosità in chi si addentra riga dopo riga in queste particolari ed appassionanti vicende.

Il fine di questo viaggio nel verde come spiegato dall’autore stesso alla fine del libro, è quello di suscitare o risvegliare nel lettore l’interesse per le piante, creature vegetali che hanno bisogno proprio come le persone di avere le cure e le giuste attenzioni. In questo frangente si evidenzia ed esce allo scoperto l’anima ambientalista e viaggiatrice di una persona nata e cresciuta nella verde culla del fiume Tesino.

“Il rapporto con le piante – spiega Marconi – è di vitale importanza. Dobbiamo saperle ascoltare e trarre da loro insegnamento, esse ci parlano e ci ascoltano, seppur in un modo diverso da quello a cui siamo normalmente abituati. Dovremmo rispettarle, perché con loro siamo in perenne debito visto che con il continuo lavoro di trasformazione dell’anidride carbonica ci consentono di vivere”.

La parte finale del libro, oltre ad invitare il lettore ad abbracciare una pianta, raccoglie ben 400 essenze vegetali che spaziano dalle erbe, ai fiori, dagli arbusti ai frutti, e ne spiega in maniera sintetica simboli e significati ad essa legati. In fondo si buon ben dire che si tratta di un testo che parla d’amore, sì, quello per le piante e per la natura, insito nell’illustre cognome del suo autore, dal carattere fortemente identitario legato in maniera indissolubile al territorio del Piceno. Citando Benedetto Croce Marconi ha tenuto a sottolineare infatti che, proprio come il filosofo d’origine abruzzese, è abituato ancora oggi a pensare in dialetto e poi scrivere il suo pensiero in italiano.