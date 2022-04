Ospedali Piceni, la Regione Marche si pentirà di aver reso unico il ‘Mazzoni’ di Ascoli

Dopo aver sfruttato furbescamente il dissenso popolare per vincere le elezioni regionali, adesso Acquaroli & C. si trovano in un vicolo cieco dal quale uscire non sarà facile. Non so se si sono già pentiti per aver cancellato un ospedale di Primo Livello tra Ascoli e San Benedetto ma... succederà. Non hanno vie di scampo

di Nazzareno Perotti