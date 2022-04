SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria contro il Notaresco, la società in giornata odierna ha comunicato di aver dato il via ad una nuova asta di beneficenza, il ricavato sarà devoluto alla Onlus “Sogni e Speranze”. L’asta si terrà sulla pagina Facebook ufficiale della Sambenedettese Calcio, di seguito il comunicato del club.

“L’A.S Sambenedettese è lieta di dare il via a un’ASTA di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto alla Onlus “Sogni e Speranze” di San Benedetto del Tronto, associazione che da anni offre sostegno ai bambini meno fortunati del Senegal provvedendo, tra le altre cose, al loro inserimento nelle scuole, ad offrire un servizio mensa e l’accesso a diverse attività ludico-didattiche. Nell’ambito del progetto “La Fattoria di Mamiyo” che punta a realizzare un campo da calcetto, uno da basket e un’area ricreativa in una scuola nella zona di Mbour, a 140 km da Dakar, frequentata dai ragazzi che vivono in 6 villaggi limitrofi e che ogni mattina percorrono a piedi più di un chilometro per arrivare, la Sambenedettese ha deciso di attivare una serie di aste coinvolgendo diversi ex calciatori rossoblù. Ogni due giorni, verranno messe all’asta due maglie da gioco il cui ricavato servirà per finanziare questo progetto.

Come funziona l’asta.

Basterà aprire una delle due immagini sottostanti e scrivere nel commento la propria offerta (base d’asta 50 euro), l’asta durerà 48 ore (nello specifico quella odierna scadrà mercoledì 27 aprile alle 12.30 (le offerte che arriveranno dalle 12.31 in poi non verranno prese in considerazione). Colui che si aggiudicherà l’asta verrà poi contattato dal nostro ufficio marketing e comunicazione per i dettagli sulla consegna dell’articolo”.