Knoflach 8 Viene chiamato a fare delle parate importanti su tutte il rigore di Maio, capisce le intenzioni dell’attaccante abruzzese e respinge la conclusione. Il penalty neutralizzato ribalta completamente la partita e l’ambiente e se la squadra riesce a vincere è soprattutto grazie a lui, portando dunque il match dalla parte dei rossoblu. Sul gol di Esposito non ha tante responasabilità.

Alboni 7,5 Partita di altissimo livello del terzino classe 02′. È instancabile sulla fascia, è scatenato come non mai. Recupera moltissimi palloni in anticipo, si guadagna dei falli intelligenti e sulla fascia è inarrestabile.

Tomas 6 Prestazione sufficiente del croato, bene nei contrasti aerei e prende iniziativa in fase di costruzione di gioco. Soffre molto l’agilità di Esposito e in occasione del pari abruzzese non riesce a contrastarlo.

Conson 6+ Gara più che sufficiente del 3 rossoblu. Marca un buon attaccante come Maio e lo contrasta come può. Si fa saltare con troppa facilità da Diarra nell’occasione degli ospiti al 19′ st quando Maio servito dal 5 abruzzese conclude verso la porta.

Pica 6 Bene nella prima mezz’ora del primo tempo nella quale si propone in sovrapposizione per supportare l’azione d’attacco. Nel secondo tempo cala fisicamente e preferisce rimanere più arretrato.

Buono 6 Si propone molto a centrocampo con i suoi movimenti ma pecca di precisione nei passaggi in alcune circostanze. Viene sostituito per Angiulli.

Lulli 6+ Sempre presente nel vivo del gioco, è lui a guidare il centrocampo. Corre in tutte le zone del campo, si inserisce negli spazi ed è molto intraprendente. Peccato per il fallo ingenuo commesso ai danni di Maio che si guadagna il penalty e va ad incidere i fini del voto. Esce per Frulla.

Amoruso 6,5 Gara convincente del classe 03′ che entra molto bene in campo e con l’atteggiamento giusto, è lui il giocatore che recupera più palloni a centrocampo. Viene richiamato in panchina per una gomitata all’occhio che gli annebbia la vista e lascia il posto a D’Agosto. La sua sostituzione cambia decisivamente la gara.

Lisi 7,5 Gioca ad alti livelli, dimostra ancora una volta di essere un giovane promettente e che può giocare in categorie alte. Condisce la grande prestazione con due assist per i gol di Fall e Ferri Marini. Esce per Zanazzi.

Fall 7,5 È la certezza, è un leader ed è affamato di gol. Il “Black Panther” si conferma ancora una volta il valore aggiunto di questa Samb, la sua dedizione e la sua mentalità fanno la differenza. Fa uno stacco da terra altissimo e segna l’1-0 dei rossoblu dopo un gran colpo di testa.

Cardella 6,5 Gioca una partita molto generosa e nel primo tempo collega molto bene l’attacco con il centrocampo grazie alle sue sponde. Non crea occasioni pericolose ma il suo lavoro è fondamentale per il bene della squadra. Nel secondo tempo viene supportato di meno. Esce per fare posto a Ferri Marini.

D’Agosto 6 Sostituisce l’infortunato Amoruso, sbaglia qualche passaggio appena entrato ma cresce nel secondo tempo provando qualche spunto offensivo.

Frulla 6 Subentra al posto di Lulli e gioca una partita sufficiente. Spreca un paio di ripartenze nel finale di gara che potevano mettere il risultato in cassaforte.

Angiulli 6 Entra al posto di Buono e fatica un po’ ad entrare in partita. Col passare del tempo prende il ritmo partita e muove il pallone sulle fasce. Viene ammonito per aver fermato una ripartenza degli ospiti.

Ferri Marini 7,5 Prende il posto di Cardella. Entra con l’atteggiamento giusto e al primo e unico tiro in porta del secondo tempo deposita in rete. Il suo gol è pesantissimo e regala tre punti d’oro ai rossoblu. Viene ammonito per essersi tolto la maglia durante l’esultanza.

Zanazzi sv Subentra al posto di Lisi e gioca gli ultimi istanti di gara creando spazi con i suoi inserimenti.

Alfonsi-Visi 6,5 La vittoria con il Notaresco lancia la Samb verso le zone alte della classifica e la allontana dalla zona play-out. I tre punti ottenuti sono pesantissimi, i rossoblu giocano un gran primo tempo chiudendo gli abruzzesi nella propria metà campo. La squadra è compatta e gioca d’anticipo per poter ripartire ed andare verso la porta, e infatti, il gol di Fall nasce così. Nel secondo tempo esce fuori la formazione di Epifani che crea le proprie occasioni con Esposito che ha creato non pochi problemi alla retroguardia di casa. Il rigore, in caso di gol, avrebbe tagliato le gambe ai rossoblua ma grazie al grande intervento di Knoflach, i giocatori prendono coraggio, ed aiutati anche dalla grandissima Curva Nord, ribaltano la gara e portano a casa una grande vittoria. È tempo di ricaricare le batterie per poi pensare alla prossima gara contro il Montegiorgio, ancora una volta in casa al “Riviera delle Palme” per provare ad allungare questa striscia positiva di risultati.