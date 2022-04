SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) – Termina con una larga vittoria per le rossoblù la sfida tra la Sibillini United e Sambenedettese, cinquina delle rivierasche che portano a casa 3 punti fondamentali per rimanere nella zona di vertice.

Nel match valido per la 7° giornata del campionato regionale di calcio femminile Eccellenza Marche, le ragazze guidate da mister Silvestro Pompei, vincono per 5 reti a 0 e si portano così a 13 punti in classifica in attesa ancora dell’esito del ricorso effettuato per la sconfitta a tavolino che è stata indetta contro l’Ancona.

Ben quattro le reti siglate nella prima frazione: in gol già al primo minuto con un gran tiro dalla distanza di Alessia Pontini che di potenza infila sotto al sette, a conclusione di un’azione corale nata da un bel cross dalla sinistra di Adelaide Lelli, stop e sponda di Ponzini che serve l’accorente Pontini che infila, poi raddoppio della Samb con rete di Rebecca Ponzini, innescata da Poli con un pallonetto in area, stop e rasoterra che beffa il portiere avversario. Il tris arriva a metà frazione con Chiara Poli che è abile a sfruttare un cross di Larcher dalla sinistra e ad infilare con un pallonetto. Siamo oltre il 20esimo quando Giorgia Mandolesi atterra in area l’attaccante dei Sibiliini, ammonizione e rigore per la squadra locale disinnescato dal portiere rossoblù Stefania Straccia che para la debole conclusione dagli undici metri. Poker Samb nel finale di tempo ancora Poli con un cross dalla sinistra vede Ponzini in area, la rossoblù sigla così la sua doppietta personale.

Nella ripresa girandola di cambi nella Samb entrano Desireè Sacchini e Alessandra Ferretti per Ilaria Di Salvatore e Giorgia Mandolesi, cambia leggermento l’assetto. Nella ripresa la partita è più equilibrata le padroni di casa si fanno vedere in avanti con qualche bella azione personale ma non riescono a rendersi troppo pericolose, la Samb spinge e ha diverse occasioni per andare in rete ma non riesce a finalizzare come deve, a metà frazione è Chiara Poli a siglare la cinquina e la sua doppietta personale nel match, infilando al volo su cross di Pontini proveniente dalla destra. Al trentesimo cambio anche a centrocampo per la Samb, dentro Elisa Belleggia per Martina Marano mentre i Sibillini effettuano due cambi, espulsione per il tecnico dei Sibillini per proteste.

Il campionato riprenderà l’8 maggio dopo la pausa di domenica prossima 1 maggio festa dei lavoratori.

VIDEO INTERVISTE POST GARA

Marco Raschioni, mister Sibillini United: “Abbiamo avuto degli innesti e da un paio di partite la squadra ha iniziato ad esprimersi meglio. Abbiamo fatto bei fraseggi e alcune conclusioni importanti, abbiamo sbagliato un rigore nella ripresa ci siamo espressi meglio. Il nostro campo è l’unico in erba nel campionato e notiamo che mette in difficoltà, le giocate sono meno veloci rispetto ai campi sintetici. Mi sto meravigliando dell’impegno delle mie ragazze hanno lo spirito giusto per andare avanti. Pronostico per la vittoria finale? Ho incontrato tutte le squadre e ce ne sono tre alla pari, Macerata, Pesaro e Samb, però la cattiveria calcistica soprattutto sulla trequarti avversaria che ha la Samb le altre square non la hanno.”

Desireè Sacchini, attaccante Sambenedettese: “Potevamo fare meglio ma oggi era un campo difficile per le condizioni, è stata una partita importante anche per prepararci alla prossima gara contro il Pesaro. Ora tre finali, penso assolutamente che possiamo vincere questo campionato ci dobbiamo preparare bene psicologicamente e penso che riotterremo i 3 punti.”

Elisa Valori, capitano Sibillini United: “Il campionato è durocon tante ragazze brave e squadre affiatate noi siamo meno preparate ma rispetto all’andata abbiamo fatto una bella partita soprattutto nella ripresa, i gol subiti abbassano il morale ma noi ci divertiamo e cerchiamo di andare avanti. Il rigore se segnato ci avrebbe caricato un pò anche i migliori sbagliano non c’è problema ma noi puntiamo a creare azioni corali e lavorare per creare fiducia tra di noi.”

RISULTATI 7° GIORNATA

Sibillini United 0-5 Sambenedettese

Mandolesi Calcio 1 – 5 Vis Pesaro

Yfit Macerata 3 – 0 Ancona Respect

CLASSIFICA

Vis Pesaro 15

Yfit Macerata 14

Sambenedettese 13

Ancona Respect 13

Mandolesi Calcio 3

Sibillini United 0

PROSSIMO TURNO domenica 8 maggio

Sibillini United – Ancona Respect

Sambenedettese- Vis Pesaro

Mandolesi Calcio -Yfit Macerata