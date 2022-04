TESTA 7,5 Provvidenziale sul tentativo ravvicinato di Sowe che aveva calciato a botta sicura di destro da due passi. Il terreno di gioco non in perfette condizioni gli causa qualche grattacapo nei rinvii, ma se la cava bene. Si guadagna titolarità e fiducia del mister dopo le due panchine consecutive. Ritrovato.

PETRINI 7 All’80’ provoca l’ammonizione di Rizzitelli con una ripartenza bruciante. Ha un gran passo, anche se si concentra più a difendere che ad attaccare. Contiene Manari.

SENSI – PASSALACQUA 8 Partita letteralmente perfetta. Non fanno passare nulla, soprattutto nel forcing finale dei padroni di casa. Seconda rete inviolata consecutiva.

PASQUALINI 6,5 Un paio di discese sulla fascia, ma poco più in fase offensiva. Compensa però con tanta intensità e grinta in copertura, dove fa valere la sua esperienza. Lo Duca non sfonda mai.

D’ALESSANDRO 8 Lotta su tutti i palloni sporchi ed è il vero metronomo della squadra. Spesso in anticipo sui passaggi avversari, fa ripartire l’azione di contropiede. In mezzo al campo è un muro insuperabile.

EVANGELISTI 8 Prende coraggio e scaglia un paio di palloni verso la porta di Novi, costringendolo a superarsi. Il piede caldo ce l’ha, batte tutti i calci piazzati ed è sempre nel vivo del gioco. Gioiellino.

ROSSI 8,5 Corre per tutto il campo con grande generosità. Sull’azione del gol, si inserisce col cuore, fiducioso che il pallone gli arriverà. Infatti è così: segna di sinistro, il piede non preferito e porta i suoi a 46 punti. Uomo partita.

VERDESI 7+ Già è una spina nel fianco 11 contro 11, figuriamoci con l’uomo in meno per gli avversari. Scatena la sua velocità e salta spesso il diretto marcatore, creando spesso la superiorità numerica. Con un po’ più di precisione nell’ultimo passaggio, si poteva anche raddoppiare nel primo tempo. Nel finale il suo contributo in fase difensiva è determinante.

PIETROPAOLO 6,5 Chiamato a sostituire l’infortunato Battista. Gioca una buona partita, ripiegando spesso a dare manforte a Pasqualini. Mette in mostra un buon dribbling e risponde anche lui presente alla prova di maturità.

SPAGNA 6,5 Procura l’espulsione e si guadagna il rigore. Lo sbaglia, ma 10 minuti dopo serve l’assist a Rossi. Insomma, fa il bello e il cattivo tempo davanti, ma il suo zampino lo mette anche oggi. Unica pecca? L’ammonizione che lo costringerà a saltare il Vastogirardi. Esce per Clerici (dall’80’) 6,5 Lotta sui palloni aerei, difende palla spalle alla porta e cerca di tenere alta la squadra per proteggere il vantaggio.

CIAMPELLI 8 Con gli uomini contati e privo di due uomini fondamentali come Napolano e Battista, non trova alibi e vince una partita chiave nell’economia del campionato. Per tutti i 90 minuti ha urlato ai suoi ragazzi per evitare cali di concentrazione, che sarebbero potuti subentrare visto che la gara si era messa subito sui binari giusti, grazie al vantaggio e all’uomo in più. Per la prima volta in stagione si fa anche ammonire per essere uscito dalla propria area tecnica, tuttavia, al fischio finale, la tensione si è sciolta nell’abbraccio con capitan Napolano (uomo imprescindibile per lo spogliatoio anche fuori dal campo), e con tutta la squadra, unita in cerchio. “L’obiettivo è quasi raggiunto” ha dichiarato nel post gara, ma se da un lato la soglia salvezza inizia ad intravedersi sempre più nitidamente (non è matematica, ma poco ci manca), dall’altro c’è il sogno dei play off, che complice la sconfitta del Notaresco contro la Samb, si fa sempre più allettante. Ora due settimane di pausa, per riacquisire energie e, si spera, anche Nazareno Battista, fermo ai box per un problema muscolare. A Vastogirardi, ora che il tabù esterno è stato sfatato, sarà un test importante e, per citare le parole del mister, “finchè siamo sulla giostra, vogliamo continuare a divertirci”.