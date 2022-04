FIUGGI – Tre punti che avvicinano il Porto d’Ascoli alla zona play off e lo allontanano prepotentemente da quella play out.

Ascolta le parole di mister Davide Ciampelli dopo la vittoria per 0-1 in trasferta a Fiuggi:

“Voglio sottolineare la sportività del Fiuggi per la sua sportività, ringrazio il mister per la correttezza. La vittoria in trasferta mancava da un girone, 46 punti sono tantissimi per la nostra realtà, fatta di lavoratori onesti e brave persone. Non siamo ancora salvi matematicamente e dobbiamo giocare le gare restanti come oggi”.