SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria odierna nel post-partita abbiamo intervistato ai nostri microfono i due tecnici Sante Alfonsi e Massimo Epifani.

Alfonsi: “È stata una partita dura, abbiamo fatto una grande mezz’ora iniziale poi si è sentita la stanchezza della gara di mercoledì, non eravamo più brillanti. Esposito ci ha creato parecchi problemi ma il Notaresco è una grande squadra. Sono felice per Ferri Marini perché è un giocatore importante per noi e stare fuori per tanto tempo non è facile. Dedichiamo questa vittoria a Nicola Santirocco per la scomparsa di sua madre”.

Epifani: “Nella prima mezz’ora meglio la Samb solo perché ha segnato con un colpo di testa su errore nostro ma per il resto non ho visto grandi difficoltà da parte della mia squadra. Purtroppo arriviamo da un periodo poco fortunato, giochiamo delle belle partite e poi le perdiamo, questa situazione mi preoccupa, è la quarta volta. Rispetto all’andata sono cambiati i giocatori, poi noi giocavamo con tredici giocatori con il 3-5-2”.