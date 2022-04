FIUGGI – Tutto pronto al “Capo I Prati” di Fiuggi per Fiuggi-Porto d’Ascoli, sfida valida per la 29esima giornata di Serie D Girone F.

NOTE

Il campo si trova a 700 metri d’altezza, il clima è soleggiato ma con vento leggero. Terreno di gioco non in perfette condizioni a causa delle molte buche, che condizionano la traiettoria della sfera soprattutto nei passaggi rasoterra.

FORMAZIONI

FIUGGI (4-3-3): Novi (00), Rizzitelli (00), Palladini, Manari, Sowe, Montesi, Lo Duca (03), Yakubiv (02), Tajani, Costa (03), Flores. All. Fabrizio Romondini.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini (01), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (02), Rossi, Evangelisti (03), D’Alessandro, Spagna, Pietropaolo (03). All. Davide Ciampelli.

ANGOLI

6-4

AMMONITI

Spagna (P), Rizzitelli (F), Di Nezza (F)

ESPULSI

Yakubiv (F)

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Si fa vedere in avanti il Porto d’Ascoli, con Rossi che riceve un buon cross e cerca subito la conclusione mancina, ribatte la difesa.

7′ RIGORE PER IL PDA: Spagna salta il portiere e viene trattenuto per la maglia da Yakubiv. Rigore ed espulsione per il centrocampista frusinate, che ha fermato l’ex Montegiorgio a porta vuota.

8′ SPAGNA CALCIA ALTO: si spegne oltre la traversa il rigore di Spagna. Ha aperto il piatto destro, spiazzando anche il portiere, ma ha usato troppa potenza.

15′ Palladini ci prova per i padroni di casa. Collo esterno mancino dai 25 metri. Testa si fa trovare pronto e smanaccia in angolo. Bel tiro e ottima parata.

22′ GOL DEL PORTO: Spagna ruba un pallone d’oro a Rizzitelli e si invola verso l’area di rigore. Rossi è bravo a seguire l’azione: va in mezzo, la riceve e di prima intenzione la mette nell’angolino basso col mancino. 0-1 meritato. Vanno tutti ad abbracciare Spagna, sia per l’altruismo, sia perchè si è riscattato dopo l’errore dal dischetto.

28′ Vicino al raddoppio Spagna. Conclusione di Evangelisti dai 30 metri, Spagna ci mette lo zampino e la devia rendendo la traiettoria imprevedibile ed insidiosa. Fuori di poco.

31′ Lunga serie di calci d’angolo battuti dal Porto d’Ascoli alla ricerca del raddoppio. D’Alessandro ci prova di destro sul secondo palo, ma la difesa respinge ancora.

33′ GRAN DESTRO DI EVANGELISTI: conclusione a giro del gioiellino orange, Novi si rifugia in corner. Ora gli ospiti sono costantemente nella trequarti avversaria, complice anche la superiorità numerica.

35′ Ci prova Sowe dai 30 metri, ma la sfera finisce lontanissima dai pali di Testa.

38′ GRAN RIFLESSO DI TESTA: punizione dalla trequarti battuta da Manari, palla sul secondo palo per Sowe che calcia col destro al volo, ma Testa è reattivo e respinge in tuffo.

41′ Cross di Manari da sinistra, blocca Testa.

45′ GOL DEL PARI ANNULLATO AL FIUGGI: Lo Duca sfugge a Passalacqua e calcia di destro, sfera sul palo. Sulla ribattuta Sowe insacca ma l’assistente alza la bandierina e segnala fuorigioco.

45′ Finisce qui il primo tempo, col brivido per il Porto d’Ascoli che ha rischiato di subire il pareggio all’ultimo secondo della prima frazione.

SECONDO TEMPO

50′ Palla lunga di Pietropaolo a cercare Spagna. L’attaccante va giù in un contrasto con Palladini alle porte dell’area di rigore ma per l’arbitro non c’è nulla.

52′ Cross di Pasqualini sballato, direttamente alto.

54′ Insiste il Pda: conclusione di Evangelisti dai 16 metri su assist di Pietropaolo. Novi blocca sul suo palo, ma il classe ’03 sembra avere il piede caldo oggi, ci è andato vicino già 3 volte.

57′ Punizione di Evangelisti battuta dalla trequarti di destra: palla ribattuta dalla difesa sui piedi di Pietropaolo che dal limite libera il mancino, ma calcia alto. Meglio evitare la ripartenza.

67′ Nel Fiuggi entra Rocchi, ex Samb, per Lo Duca.

70′ Altra chance per gli orange. Cross dalla sinistra di Pietropaolo, Spagna fa la torre per Pasqualini che di prima intenzione col destro calcia alto. Non era il suo piede e si è visto.

72′ Ammonito Spagna per un fallo su Montesi, era diffidato e salterà il Vastogirardi.

75′ Spagna esce per Clerici, primo cambio per Ciampelli.

77′ Ammonito Di Nezza per aver fermato Evangelisti con un fallo tattico in contropiede.

83′ Ammonito anche Rizzitelli per un fallo tattico su Petrini.

86′ Pda tutto dietro la linea della palla a protezione del risultato. Il Fiuggi nonostante la superiorità numerica sta dominando in questa fase del match.

89′ Punizione dall’out di destra per il Fiuggi, salgono le torri. Tucci mette in mezzo col mancino a rientrare direttamente in porta ma la sfera termina alta. Sospiro di sollievo per gli orange.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90+4 FINISCE QUI: il Porto espugna il Capo I Prati e vola a 46 punti in classifica. Vittoria di cuore.