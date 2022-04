Note: San Benedetto del Tronto, 21° soleggiato a tratti nuvoloso e vento leggero. Samb in completo rossoblu, Notaresco in tenuta bianca con inserti rossoblu.

Angoli 5-2

Ammoniti

Espulsi

Marcatori Fall (15′ pt), Esposito (33′ pt), Ferri Marini (39′ st)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Pica, Lulli, Cardella, Amoruso, Fall, Tomas, Lisi, Buono.

A disposizione: Sprecacè, Ferri Marini, Zgrablic, Angiulli, Peroni, Zanazzi, Frulla, D’Agosto, Morra. Allenatore Sante Alfonsi

NOTARESCO: Shiba, Bellardinelli, Bruno, Diarra, Speranza, Maio, Lopez Petruzzi, Massarotti, Blando, Gallo, Esposito.

A disposizione: Mariani, Fredrich, Pesce, Valenti, Sorrini, Bana, Dorato, De Stefanis, Scimia. Allenatore Massimo Epifani

DIRETTA

PRIMO TEMPO

10′ OCCASIONE SAMB: Lulli imposta l’azione e serve sulla destra Alboni che crossa al centro per il colpo di testa di Fall ma Shiba smanaccia in angolo.

15′ GOL DELLA SAMB: bellissima azione dei rossoblu che comprimono il Notaresco e continuano ad attaccare. Sulla destra Lisi cross al centro per Fall, che di testa deposita alle spalle di Shiba, 1-0.

19′ OCCASIONE NOTARESCO: azione sviluppata sulla destra da Diarra che scarta Conson e mette al centro per Maio che colpisce di testa, Knoflach devia in angolo.

25′ CI PROVA ANCORA IL NOTARESCO: azione sulla sinistra per gli ospiti con Bellardinelli che va al tiro-cross in porta, Knoflach alza sopra la traversa.

26′ Cambio della Samb: esce Amoruso per problemi fisici, entra D’Agosto.

33′ PAREGGIO DEL NOTARESCO: azione personale di Esposito che mette a sedere Tomas, entra in area e con il sinistro deposita sul primo palo alla spalle di Knoflach, 1-1.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 il primo tempo tra i rossoblu e gli abruzzesi.

SECONDO TEMPO

4′ Cambio del Notaresco: esce Bellardinelli per Sorrini.

7′ OCCASIONE NOTARESCO: Esposito sulla sinistra rientra sul destro e va da Maio in area di rigore. Il 9 ospite tira ad incrociare ma la conclusione è troppo lenta, Knoflach blocca.

8′ Cambio per Alfonsi: esce Buono, dentro Angiulli.

9′ CALCIO DI RIGORE PER IL NOTARESCO: Lulli in possesso di palla in area di rigore, perde il controllo della sfera e atterra Maio, per l’arbitro è penalty.

10′ RIGORE PARATO: Maio incrocia con il mancino, Knoflach respinge con un grande intervento.

13′ Alboni recupera un ottimo pallone serve al limite D’Agosto che viene atterrato, calcio di punizione da buona posizione per i rossoblu.

14′ Va al tiro Angiulli, ma la conclusione è troppo lenta. Shiba blocca in presa bassa.

24′ Cambio dei rossoblu: esce Lulli, al suo posto Frulla.

31′ OCCASIONE NOTARESCO: ancora Esposito sulla sinistra crea un’azione personale, entra in area e crossa a rimorchio per Diarra che conclude ad incrociare verso la porta ma la sfera di gioco finisce affianco al palo.

32′ Cambio del Notaresco: esce Diarra, dentro Pesce.

36′ Cambio per la formazione di casa: esce Cardella per fare posto a Ferri Marini.

36′ Altro cambio del Notaresco: esce Esposito per Valenti.

37′ Ammonito Massarotti per aver atterrato Fall lanciato verso l’area di rigore.

39′ VANTAGGIO DELLA SAMB! D’Agosto sulla destra si accentra e tira ma la conclusione viene ribattuto. Lisi raccoglie il pallone e crossa in mezzo dove si avventa Ferri Marini e deposita alle spalle di Shiba, 2-1.

39′ Doppio cambio degli ospiti: escono Bruno e Lopez Petruzzi, entrano Dorato e Scimia.

42′ Cambio anche per i rossoblu: esce Lisi, dentro Zanazzi.

44′ Ammonito Angiulli per aver fermato il contropiede degli ospiti.

45′ L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.

45+4′ Finisce qui! Una Samb dai due volti tra primo e secondo tempo, conquista tre punti pesantissimi grazie al rigore parato da Knoflach al gol vittoria di Ferri Marini entrato da pochi minuti.