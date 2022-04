Vigilia Samb-Notaresco, Alfonsi: “Bisogna dare continuità. Assente Di Domenicantonio”

Il tecnico rossoblu non vuole fare altri passi falsi e vuole approfittare della gara interna per portare a casa dei punti: "È un altro treno che passa e non dobbiamo perderlo"

di Valerio Fagioli