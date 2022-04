SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il big-match non tradisce le attese.

Ieri sera, alla ‘Palestra Curzi’ di San Benedetto del Tronto, si sono affrontate Happy Car Rsv e Coal Cucine Lube Civitanova, due delle maggiori pretendenti per la conquista della promozione in Serie B. Uno scontro affascinante tra due squadre che hanno dato il tutto per tutto in campo, con i civitanovesi che, dopo un match estenuante, sono riusciti a portare a casa una pesantissima vittoria per 2-3 (25-21; 20-25; 28-26; 21-25; 11-15) nei confronti dei rossoblù. Ora la classifica parla di rossoblù ancora in testa al girone play-off ma con la Lube (con una gara da recuperare) con il fiato sul collo sulla Happy Car; potenzialmente, infatti, il distacco tra le due formazioni è minimo.

Le formazioni scese in campo:

Happy Car Rsv: Cameli D., Cameli M., Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti);

Coal – Cucine Lube Civitanova: Ambrose, Bonanni Paragallo, Cremoni, Giacomini, Iurisci, Melonari, Menchi, Penna, Schiavoni, Stambuco, Stella, Talevi, Tonti, Vecchietti (All. Rosichini).

Una gara di straordinaria intensità quella andata in scena al ‘PalaCurzi’, con un grande pubblico che, mai domo, ha sempre cercato di trainare alla vittoria i propri beniamini rossoblù attraverso un incessante sostegno. In una palestra gremita di persone, con gli ingressi sold-out già a partire dalla giornata di mercoledì, lo spettacolo visto nella casa rossoblù è stato degno delle aspettative. Un ottimo approccio al match consente ai ragazzi di coach Netti di vincere il primo set, per poi essere recuperati prontamente dagli ospiti con una grande reazione. Veemente la risposta dei rossoblù che, in un parziale combattuto a viso aperto, riescono a portarsi sul risultato di 2-1. Da lì inizia il calo di energie fisiche e mentali della Happy Car, con i giovani della Lube che riescono a sfruttare al meglio le disattenzioni dei padroni di casa, riuscendo prima a riagguantare il match sul 2-2, e poi a capovolgere il punteggio sul 2-3 nell’ultimo set.

Questo il commento post-gara di Rocco Netti, coach della Happy Car Rsv: “Gara molto combattuta contro un avversario decisamente tosto. Sospinti dall’entusiasmo e dal numerosissimo pubblico, abbiamo giocato i primi tre set alla pari concedendo veramente poco. Poi qualche nervosismo di troppo ed un fisiologico calo fisico ci hanno fatto perdere di lucidità, portandoci a commettere qualche errore di troppo. Per quanto visto in campo e per il livello di gioco espresso, penso che avremmo meritato qualcosa in più in termini di punti ma questo risultato ci consente ancora di mantenere la testa della classifica. Il nostro destino è sempre nelle nostre mani. A fine gara ho chiesto ai ragazzi ancora maggiore impegno in settimana per preparare al meglio le prossime gare, a partire dall’ostica trasferta di sabato prossimo in quel di Belvedere Ostrense”.

Pesante (ma non compromettente) la sconfitta per le ragazze della Rsv.

Ieri pomeriggio, al ‘Palasnoopy’ di Pesaro, è andata in scena la terza gara del girone F di Serie C, con le rossoblù impegnate nella trasferta più complicata del calendario. Le ragazze della Farmacia Amadio Rsv sono uscite nettamente sconfitte con il risultato di 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) da parte della Waves Volley Pesaro, seconda forza del girone. Nonostante questa battuta d’arresto, la squadra di coach Tassi rimane ancora al comando della classifica grazie ad un quoziente partite giocate/vittorie superiore rispetto all’avversario di oggi.

Le formazioni:

Waves Volley Pesaro: Bartolucci, Cambrini, Casicci, Del Monte, Fattori, Fedrighelli, Minucci, Montesi, Renzi, Russo, Tonelli, Zanzottera (All. Timo);

Farmacia Amadio Rsv: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Speca C., Speca G., Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Una vittoria mai in dubbio durante la partita per le pesaresi, capaci di annientare in soli tre set le speranze di punti delle rossoblù, mai realmente entrate in partita. Il commento di coach Tassi: “Sapevamo che fosse la trasferta più difficile del girone. Come sempre ormai, non eravamo nelle migliori condizioni ma stiamo progressivamente recuperando molte ragazze. Puntiamo ad un girone di ritorno con partite toste in casa. Una partita mai in discussione oggi; loro hanno sfruttato bene il fattore campo, siamo andati in difficoltà. Ho modificato un po’ di cose ma senza alcun effetto. Siamo ancora primi come quoziente, daremo tutto per mantenere questa posizione nelle ultime tre partite che ci restano. Oggi c’è stato poco da fare, non siamo mai riusciti ad entrare in partita. Adesso testa al ritorno di Coppa contro Monte Urano”.