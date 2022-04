MONTEPRANDONE – L’undicesima vittoria consecutiva, la numero 15 (su 16) in totale: si chiude così la stagione regolare per l’Handball Club Monteprandone, con il 33-13 inflitto a Pescara e il primo posto.

Ora i playoff. L’avversario sarà Falconara, passato 39-31 a Città Sant’Angelo. I dorici, stante le esclusioni di Lions Teramo e Cingoli (hanno già una formazione in Serie A2) si sono piazzati sull’ultimo gradino buono per gli spareggi. La seconda fase dell’annata scatterà il 30 aprile o il 1° maggio, data ancora da definire.

In attesa delle semifinali playoff, Monteprandone al Colle Gioioso batte anche l’HC Pescara, nella 18esima giornata di campionato. Partita in scioltezza per i blu, nonostante le assenze di Mucci, Martin, Di Girolamo, Parente e Mattioli. Ma la sfida contro il vice fanalino di coda del girone Marche-Abruzzo si rivela poco più di un allenamento. Fatti salvi i 15 minuti iniziali di equilibrio, nulla possono gli abruzzesi. Col 13-7 dell’intervallo che rappresenta già una seria ipoteca.

Spazio a tutta la rosa in casa Monteprandone, naturalmente pensando ai playoff. Nel secondo tempo, poi, per l’esordiente Daniele D’Andrea, classe 2005, la soddisfazione di realizzare il suo primo gol in serie B.

Così coach Andrea Vultaggio al termine dell’incontro: “Non avevamo nulla da chiedere a questa partita, il nostro obiettivo era quello di mantenere alta la concentrazione in vista dei playoff e, fatta eccezione per i minuti iniziali, ci siamo riusciti. Adesso dovremo limare queste piccole imperfezioni, cercando di entrare subito in partita per evitare di dare coraggio ai nostri avversari. Sono fiducioso, attendiamo con ansia la semifinale” passa e chiude Vultaggio.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) che hanno battuto Pescara.

Balmus, Cani 1, Capocasa, Carlini 2, Cela, D’Andrea 1, Evangelista 3, Grilli 2, Khouaja 3, Lattanzi 3, Marchesino 7, Marucci, Moreno Salladini 4, Simonetti 5, Vagnoni, Mirko Salladini 2.