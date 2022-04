FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

I pompieri sono intervenuti in serata nella cittadina rivierasca di Porto San Giorgio per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura perdeva il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi su un fianco lungo la carreggiata ed andando a sbattere contro un’altra auto parcheggiata.

Il personale aiutava i cinque occupanti ad allontanarsi dalla macchina provvedendo successivamente a metterla in sicurezza.