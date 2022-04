AMANDOLA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 aprile, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

I pompieri stanno intervenendo per una ricerca a persona dal primo pomeriggio di oggi sul monte Amandola nel Comune di Amandola. La squadra di Amandola, il nucleo elicotteri di Pescara, specialisti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e nucleo cinofili della Direzione regionale Marche sono stati impegnati nella ricerca di una persona di cui si erano perse le tracce.

È stata avvistata dall’elicottero Drago 54, lungo un un costone. Personale dei pompieri si è verricellato sul posto in attesa dell’arrivo del velivolo del 118 per il recupero.

Sul posto anche carabinieri, volontari del soccorso alpino e personale sanitario.

Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 aprile, dal Soccorso Alpino Speologico Marche.

Caduta fatale per giovane escursionista sul Monte Amandola.

Allertati dai Carabinieri di Amandola alle ore 15, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Montefortino, insieme alle squadre di Macerata e Ascoli Piceno, sono intervenuti ancora una volta sul sentiero 242 che dal Rifugio Amandola taglia in obliquo il versante del monte omonimo. Una giovane escursionista era partita con il marito per poi separarsi su percorsi diversi. Non vedendola rientrare, il coniuge ha quindi chiamato i soccorsi. Sono iniziate subito le ricerche via terra e con anche con l’ausilio l’elicottero dei Vigili del Fuoco fino ad individuare purtroppo il corpo della ragazza nel dirupo sottostante il sentiero. Sbarcati successivamente sul posto il medico e il tecnico dell’elisoccorso Icaro 02, non si è potuto far altro che constatare il decesso della povera ragazza e recuperare la salma per poi metterla a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari.