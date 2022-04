di Veronica Murgia

CUPRA MARITTIMA – Il progetto di fattibilità circa la videosorveglianza a Cupra Marittima presentato dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede una spesa di 138mila euro, ha ottenuto un finanziamento di oltre 68mila euro da parte del Ministero dell’Interno per l’acquisto di videocamere di sorveglianza. Nella graduatoria, su 2078 presentati, Cupra Marittima si è posizionata al 28esimo posto a livello nazionale e al primo a livello provinciale.

Il sindaco Alessandro Piersimoni esprime la sua soddisfazione: “finalmente anche Cupra avrà un sistema di videosorveglianza. Fino a questo momento, con la sola esclusione delle fototrappole, il territorio comunale era sprovvisto di telecamere per la pubblica vigilanza. Ci sembrava quantomai essenziale dotarci di questi dispositivi, in un paese che d’estate sfiora le 300mila presenze. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato”.

Nello specifico, il progetto prevede l’arrivo di circa 30 telecamere da posizionare in punti strategici, come gli accessi al centro abitato e i parchi cittadini. I dispositivi saranno in linea con le ultime tecnologie, in modo da essere integrati con i sistemi della Prefettura.

Il vicesindaco Lucio Spina specifica che il progetto non ha avuto alcun aggravio sul bilancio comunale e descrive gli ultimi passaggi operativi: “a breve inizieremo le procedure di gara d’appalto e quelle esecutive. Siamo molto orgogliosi di questo progetto: finalmente anche Cupra Marittima potrà dire di avere il suo impianto di videosorveglianza pubblica”.