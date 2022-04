FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in azione in questi giorni.

Nel Fermano i militari hanno rintracciato e arrestato un 42enne condannato a 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Come riportato dalla nota stampa dell’Arma, giunta in redazione il 23 aprile, l’uomo dopo gli accertamenti di rito è stato portato in carcere a Fermo dove sconterà la sua pena.