MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento con “Comunicare fotografia”, la rassegna dedicata al mondo della fotografia composta di quattro incontri tenuti da fotografi professionisti, organizzata nell’ambito del corso di fotografia realizzato dall’associazione “Mosso Piceno – La bottega di fotografia”, con il patrocinio del comune di Monteprandone. Mercoledì 27 aprile, nella nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi, alle ore 21, sarà ospite Monia Marchionni.

Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna e con una laurea alla facoltà di Lettere e Filosofia con specializzazione in Storia dell’Arte Contemporanea, Monia Marchionni ha proseguito lo studio della fotografia con un approccio staged, allestendo scene con oggetti e persone per raccontare un luogo o una storia attraverso uno sguardo poetico e straniante. Del 2014 è la sua prima serie ambientata in Chile “Never Again the fog in the desert”; tra il 2016 e il 2019 ha lavorato al progetto “Fermo Visioni Extra Ordinarie” diventato un libro nel 2021 con Giaconi Editore. Nel 2020 ha vinto il Premio Ghergo-Talento con “Primo Amore”, dedicato al suo paese Porto San Giorgio. Nel 2020, durante il primo lockdown da Covid19, ha realizzato “I Giorni Necessari” rivolgendo lo sguardo alla sua famiglia e raccontando metaforicamente quei 56 giorni vissuti in casa. I suoi lavori hanno vinto diversi premi fra cui Independent Photographer, Life Framer, IPA Lucie Award, Lucie Foundation, FAPA-Fine Art Photography Awards, Siena Photography Award, e le sue foto sono apparse su Contrasto, Perimetro, Il Fotografo, PhotoVogue, SkyTG24, EyesOpen! Musée Magazine, TG Studio ApertoMAG, Photolux Magazine, Gente di Fotografia, Rolling Stone, Eyeshot Magazine.