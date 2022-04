SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Grande appuntamento con la musica jazz a San Benedetto del Tronto. Domenica 24 aprile, alle ore 18, nell’ambito della Stagione dei Concerti organizzata dalla Città di San Benedetto del Tronto e dalla Gioventù Musicale d’Italia, al teatro Concordia si esibirà l’Orchestra Filarmonica del Piceno, diretta dal maestro Daniele Giulio Moles, con la partecipazione dell’ensemble jazz, diretto da Filiberto Palermini, con Fulvio Sigurtà, tromba solista di livello internazionale, e la voce recitante di Stefano De Berardin.

Il programma della serata spaziera’ dalla musica popolare di Astor Piazzolla alle varie stagioni della musica jazz, dai contemporanei Marco Postacchini e Alberto Gilardi alla rivisitazione della composizione di Beiderbecke a opera di Filiberto Palermini.

Protagonista della serata sarà il brano di Gunther Schuller “Journey into jazz“, con testi di Nat Hentoff, una composizione per tromba solista, voce recitante, orchestra e gruppo jazz, attraverso il quale l’autore narra il percorso di crescita del musicista jazz. Il racconto si snoda fra la voce recitante e la tromba solista, seguendo le vicende di un giovane volenteroso che diventa un musicista jazz dopo aver attraversato una serie di prove e passaggi iniziatici. L’appuntamento di domenica con “Journey into jazz” proseguirà con l’incisione del brano di Schuller, come parte di un progetto della Gioventù Musicale per promuovere i talenti del territorio.

I biglietti d’ingresso hanno un costo di 10 euro (ridotto 7 euro) e sono disponibili nelle biglietterie del circuito Ciaotickets.

Per informazioni e prenotazioni tel. 380 5921393.