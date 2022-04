GROTTAMMARE – La The Innovative Grottammare Basketball festeggia una straordinaria qualificazione ai play-off per la Serie C, il punto più alto raggiunto nella storia della Pallacanestro della Perla dell’Adriatico.

I giovani biancocelesti sono arrivati alla terza vittoria consecutiva inanellata nella fase ad orologio (contro Morrovalle, Civitanova e Pedaso) chiudendo la stagione regolare al sesto posto, traguardo impensabile ad inizio stagione se si pensa all’età media degli atleti che è di solo 17 anni.

La crescita dei biancocelesti è stata esaltante e costante per tutto il torneo con il duro lavoro in palestra che ha portato un gruppo giovanissimo a conquistare vittorie contro formazioni sulla carta superiori per qualità e soprattutto esperienza.

La The Innovative Grottammare Basketball sta chiudendo una stagione esaltante sotto tutti i punti di vista: i ragazzi dell’Under 17 stanno ben figurando nel torneo Nazionale di Eccellenza, l’Under 15 Nazionale Eccellenza si sta dimostrando la rivelazione del torneo conquistando successi importanti contro le migliori formazioni del panorama interregionale (Jesi, Foligno, Perugia, Gubbio solo per citare alcune vittorie biancocelesti). Ottimi i risultati anche dal minibasket dove sono finalmente iniziati i tornei; l’eccezionale lavoro degli Istruttori Marco Borgognoni, Geremia Ciaralli e Francesco Di Matteo darà i suoi frutti negli anni!

Tornando alla Prima Squadra resta da definire l’avversario nei quarti di finale dei Playoff in base ai risultati del week-end; i biancocelesti affronteranno una tra Fabriano e Osimo in una sfida di assoluto prestigio. La gara di ritorno sarà in programma con data e orario ancora da definire nella Perla dell’Adriatico.

L’appello della dirigenza biancoceleste va a tutti i grottammaresi: una stagione bellissima ed esaltante merita il pubblico delle grandi occasioni per continuare a sognare insieme nei playoff.