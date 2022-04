SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono i lavori di realizzazione dei nuovi collettori fognari che una ditta sta eseguendo per conto della Ciip spa nell’area dell’ex campo sportivo “Fratelli Ballarin”. Questa volta gli interventi interesseranno il tratto di via Dari compreso tra piazza del Pescatore e via Marin Faliero (all’altezza del “Pontino lungo”) che sarà interdetto al traffico a partire da mercoledì 27 aprile e fino a conclusione dell’intervento.

Il traffico proveniente da nord lungo via Morosini sarà quindi deviato all’altezza dell’incrocio con via Dandolo in direzione di viale Colombo che, per la durata dei lavori, sarà percorribile in entrambe le direzioni di marcia fino appunto all’incrocio con via Marin Faliero.

Infine il tratto di via Marin Faliero tra viale Colombo e via Dari sarà percorribile in direzione ovest, permettendo così il rientro sul tratto finale di via Dari.

Per la temporanea trasformazione in strada a doppio senso di circolazione, il tratto di viale Colombo interessato dalla modifica sarà interdetto alla sosta. Resterà comunque fruibile il percorso ciclabile.