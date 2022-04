SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria casalinga arrivata contro il Vastogirardi per 1-0, i rossoblu di Alfonsi e Visi torneranno in campo contro il Notaresco domenica 24 aprile alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme” e provare a chiudere il capitolo salvezza il prima possibile.

Lo scorso anno gli abruzzesi hanno partecipato al campionato di Serie D, sempre nel Girone F, e si sono posizionati al 2° posto in classifica con 64 punti centrando i play-off dove però sono stati sconfitti per 0-1 dal Pineto in finale.

Nel campionato in corso la formazione di Epifani è posizionata al 6° posto a 43 punti. Dalla ripresa del torneo la squadra ha ottenuto 18 punti: cinque vittorie con Aurora Alto Casertano, Castelfidardo (andata e ritorno), Porto d’Ascoli, A.J. Fano. Tre pareggi con Nereto, Matese e Castelnuovo Vomano.

Dopo la sospensione del campionato, al momento, la squadra abruzzese ha ottenuto cinque sconfitte: 0-2 contro l’Atletico Terme Fiuggi, 4-1 contro il Trastevere, 2-0 contro il Vastogirardi, 1-0 contro la Vastese, 1-2 contro Chieti e Tolentino, giocate negli ultimi due turni.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 12 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Sono 38 i gol segnati e 36 quelli subiti e con queste statistiche il Notaresco è la sesta squadra ad aver preso più gol e quinto miglior attacco del girone.

Giocatori da tenere d’occhio: Francesco Maio e Niccolò Valenti, attaccanti rispettivamente classe 1993 e 1991, che insieme hanno segnato 22 gol in stagione. Il primo citato è quota a 12 gol mentre il secondo a 10 gol. Insieme i due calciatori hanno portato la bellezza di 33 punti.